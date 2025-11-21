Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Séc giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 21/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã thăm Học viện Ngoại giao Việt Nam và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Ngoại giao Việt Nam đón, tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc đến thăm Học viện, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện bày tỏ niềm vinh dự khi đón đoàn trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời chia sẻ tình cảm sâu sắc của cá nhân đối với đất nước Cộng hòa Séc.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thìn cho biết Học viện Ngoại giao, với gần 70 năm hình thành và phát triển, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu hàng đầu về đối ngoại tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng hàng đầu khu vực và quốc tế, Học viện coi hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu là trụ cột.

Trên cơ sở đó, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thìn nhấn mạnh lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước Việt Nam-Séc là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục và ngoại giao giữa hai nước.

Theo Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Biên bản ghi nhớ lần này có ý nghĩa đặc biệt vì Cộng hòa Séc là quốc gia có thế mạnh lâu đời về giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, kỹ thuật, công nghệ môi trường, đã từng đào tạo hơn 30.000 sinh viên Việt Nam trong những năm qua.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Biên bản ghi nhớ sẽ tạo ra khuôn khổ để hai Học viện Ngoại giao trao đổi các phương pháp giảng dạy hiện đại và kinh nghiệm nghiên cứu, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu giữa sinh viên, giảng viên và nghiên cứu viên của hai cơ sở giáo dục-đào tạo chuyên ngành đối ngoại, thông qua việc phối hợp tổ chức các khóa học, hội thảo, và tọa đàm.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Thị Thìn bày tỏ mong muốn Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ để Bản ghi nhớ sớm trở thành những hành động cụ thể, đóng góp thiết thực cho hợp tác giáo dục và khoa học-công nghệ, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc.Bà Dana Kovarikova, Giám đốc Học viện Ngoại giao Cộng hòa Séc khẳng định bản ghi nhớ này không chỉ là một thỏa thuận mà còn là biểu tượng của tầm nhìn chung về giáo dục ngoại giao và hợp tác trong tương lai giữa hai nước.

Bà nhận định đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc hợp tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng là quyết định đúng đắn, xây dựng trên nền tảng truyền thống lâu đời khi Séc đã đào tạo hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam, những người sau này đã, đang trở thành cầu nối văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu và giao lưu với các sinh viên Học viện Ngoại giao sau khi chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao hai nước, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Milos Vystrcil chia sẻ mặc dù hai nước xa cách về khoảng cách địa lý nhưng lại rất gần nhau trong khát vọng chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đóng vai trò rất quan trọng, trở thành cầu nối quan hệ giữa hai quốc gia.

Thông tin với sinh viên Học viện Ngoại giao về đất nước Séc, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil nhấn mạnh những cơ hội hợp tác đang mở ra trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc và khẳng định Cộng hòa Séc luôn chào đón sinh viên các nước, trong đó có Việt Nam đến học tập tại đất nước này./.

