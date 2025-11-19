Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam

Tạo xung lực đưa quan hệ Việt Nam-Séc phát triển sâu rộng, hiệu quả
Chủ tịch Thượng viện Séc thăm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, năng lượng xanh và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Séc.
Tối 19/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Sáng 19/11 giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao thành tựu của Học viện Chính trị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành hai bên triển khai các thỏa thuận đã ký kết và định hướng mà hai Thủ tướng đã thống nhất, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược đơm hoa, kết trái.
Ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với các đơn vị quân đội và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau tại đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).
Chiều 19/11, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người trong cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT.
Sáng 19/11, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí sau hội đàm.
Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Algeria lên Đối tác Chiến lược.
Được tin các cơn bão gần đây gây ra nhiều thiệt hại tại Philippines, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.
Đại biểu Trần Kim Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng "việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội về mặt quản lý kinh tế."
Theo Kết luận số 208-KL/TW (ngày 11/11/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược.
Sáng 19/11, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb.
Diễn đàn là kênh thiết thực và hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, củng cố nền tảng hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.
Sáng 19/11 (giờ địa phương), Thủ tướng đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Algeria, thăm Bảo tàng quốc gia về Cựu chiến binh Algeria và dự Lễ ra mắt cuốn sách “Điện Biên Phủ” bằng tiếng Arab.
Nhân chuyến thăm Algeria, sáng 19/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Bảo tàng Quốc gia về Cựu chiến binh Algeria; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Algeria.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026, với 43/43 phiếu.
Tổng Bí thư mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu chung một lòng dựng xây một Thổ Châu mới, kinh tế vững vàng, sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố, an ninh bền vững.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cam kết sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao, tận lực với sự phát triển của tỉnh.
Chiều 19/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác Trung ương đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.
Thành phố Hồ Chí Minh công bố ủy ban bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031, chuẩn bị các bước quan trọng cho cuộc bầu cử sắp tới, đảm bảo công bằng, minh bạch.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ chỉ đạo quyết liệt hoàn thành sửa đổi, bổ sung 485 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa 2.164 thủ tục hành chính đã phê duyệt.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính
Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu bầu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39/40 đại biểu tán thành, đạt 97,5%.
Việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bảo Lâm trong công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Chính phủ chỉ đạo quyết liệt ứng phó lũ lớn tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong tình hình mưa lũ phức tạp.
Tổng Bí thư yêu cầu Cà Mau tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh, bám sát quy hoạch quốc gia, tính hiệu quả, khả năng nguồn lực.
Hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và EU đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học và công nghệ, quản trị, trao đổi văn hóa, phòng chống tham nhũng...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đơn vị tiếp tục có sự phối hợp thật tốt để có đề xuất phương án tối ưu nhất sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.