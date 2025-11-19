Chính trị

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam

Tối 19/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

ttxvn-chu-tich-thuong-vien-quoc-hoi-cong-hoa-sec-1.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Quốc Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-thuong-vien-quoc-hoi-cong-hoa-sec-3.jpg
ttxvn-chu-tich-thuong-vien-quoc-hoi-cong-hoa-sec-4.jpg
ttxvn-chu-tich-thuong-vien-quoc-hoi-cong-hoa-sec-2.jpg
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đón Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
