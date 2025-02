Tối 3/2, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “95 năm thắp sáng niềm tin” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng đại diện các tướng lĩnh, gia đình tướng lĩnh và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

Sự kiện do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo, Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “95 năm thắp sáng niềm tin” do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; chỉ đạo nghệ thuật gồm các Nghệ sỹ Ưu tú: Trịnh Tùng Linh, Thượng tá Trần Thị Út Lan và ông Trần Hải Đăng.

Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy (violin), Nghệ sỹ Ưu tú Khánh Ngọc; các ca sỹ Phạm Thu Hà, Bảo Yến, Trọng Tấn, Kim Long, Viết Danh; Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “95 năm thắp sáng niềm tin” giới thiệu tới công chúng yêu âm nhạc những tác phẩm đi cùng năm tháng, có chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước như “Đất nước” thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn; “Dáng đứng Việt Nam” thơ Lê Anh Xuân, nhạc Nguyễn Chí Vũ; “Giai điệu Tổ quốc” của Trần Tiến; “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” của Phạm Tuyên; “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của Văn Cao; “Người là niềm tin tất thắng” của Chu Minh…

Bên cạnh những ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc, chương trình còn giới thiệu tới công chúng những sáng tác về mùa Xuân với những khoảnh khắc vui tươi, lãng mạn như "Hà Nội mùa Xuân" của nhạc sỹ Văn Ký, "Mùa chim én bay" - thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp; "Mùa Xuân đầu tiên" của Văn Cao.

Trong chương trình, tác phẩm "Voice of Spring" của nhà soạn nhạc lừng danh J. Strauss mang đến cho khán giả yêu nhạc một bức tranh mùa Xuân tràn đầy sức sống.

Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Tùng Linh, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cho biết trong chương trình này có những ca khúc đã đi cùng năm tháng, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước. Hy vọng chương trình sẽ là một dấu ấn góp phần vào ngày lễ kỷ niệm rất trọng đại của dân tộc - Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chào Xuân năm 2025.

Bày tỏ niềm vui khi được tham gia biểu diễn trong chương trình, ca sỹ Trọng Tấn chia sẻ: "Chúng ta thấy một mùa Xuân mới với khí thế mới, chặng đường mới. Chúng ta cũng thấy được sự chuyển mình của đất nước và tin tưởng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước ta đến những mùa Xuân vinh quang và thắng lợi."

Chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia biểu diễn trong chương trình, ca sỹ trẻ Viết Danh bày tỏ được tham gia vào chương trình nghệ thuật lớn đặc biệt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng là điều may mắn và hạnh phúc đối với những nghệ sỹ trẻ như anh.

Đó là mong muốn được cống hiến, đồng thời cũng là niềm tự hào, là tình cảm sâu sắc của anh với quê hương đất nước, với Đảng quang vinh.

Trong khuôn khổ chương trình, đan xen với các tiết mục âm nhạc là hoạt động giao lưu với các khách mời.

Tại đây, công chúng được nghe khách mời chia sẻ những cảm xúc đặc biệt về chương trình nghệ thuật; về giá trị của âm nhạc đồng hành cùng dân tộc; về kỳ vọng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; về sự chung tay đồng lòng của nhân dân để đưa đất nước ngày càng phát triển; về vai trò, sứ mệnh của lực lượng Công an nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự ../.

