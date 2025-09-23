Có mối liên hệ giữa việc sử dụng Paracetamol trong thai kỳ và chứng tự kỷ không?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/9 cho biết chưa có các bằng chứng nhất quán về mối liên hệ giữa việc sử dụng Paracetamol trong thai kỳ và chứng tự kỷ, cũng như không nên nghi ngờ giá trị của các loại vaccine cứu sống tính mạng con người.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của WHO, ông Tarik Jašarević nói rõ: “Các bằng chứng vẫn chưa nhất quán.”

Người phát ngôn này cũng nói rằng vaccine không gây ra chứng tự kỷ, đồng thời nhấn mạnh vaccine đã cứu sống vô số sinh mạng, đây là điều đã được khoa học chứng minh.

Cùng ngày, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) khẳng định chưa có bằng chứng mới cho thấy cần thay đổi những khuyến nghị hiện hành của châu Âu về việc dùng paracetamol trong thai kỳ.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, EMA nhấn mạnh: “Các bằng chứng hiện có cho thấy không có mối liên hệ giữa việc sử dụng paracetamol trong thai kỳ và chứng tự kỷ,” đồng thời khuyến cáo paracetamol có thể được dùng khi cần thiết trong thai kỳ, nhưng với liều lượng và tần suất thấp nhất những vẫn đảm bảo tác dụng điều trị.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chứng tự kỷ có liên quan đến việc việc tiêm vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai dùng thuốc giảm đau Tylenol (tên thương mại của Paracetamol tại Mỹ).

Ông Trump nói rằng chính quyền Mỹ đang ban hành cảnh báo tới các bác sỹ không nên khuyến nghị acetaminophen, thành phần hoạt chất trong Tylenol và nhiều loại thuốc phổ biến khác, cho phụ nữ mang thai, cho rằng acetaminophen có thể liên quan đến chứng tự kỷ ở trẻ em. Tổng thống Trump nhấn mạnh việc “uống Tylenol là không tốt."

Phần lớn các nghiên cứu khoa học chưa xác định mối liên quan giữa acetaminophen và tự kỷ./.

Mỹ: FDA phê duyệt thuốc leucovorin trong điều trị tự kỷ Các nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy tới 3/4 số trẻ tự kỷ có biến thể gene ảnh hưởng đến quá trình xử lý folate hoặc rối loạn miễn dịch cản trở folate đi vào não.