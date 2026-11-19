Với thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến”, Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch Việt Nam.

Ngày 14/11, Báo Văn hóa, Tạp chí Vietnam Travel và Công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026. Giải thưởng năm nay trở lại với định vị và định hướng hoạt động mới, mang thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến”, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Không chỉ là hoạt động tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Tinh Hoa Việt 2026 được kỳ vọng trở thành không gian kết nối các giá trị di sản với đời sống sáng tạo hôm nay. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ, bảo tồn mà còn được khai thác, phát huy trong các sản phẩm sáng tạo, hoạt động nghệ thuật và du lịch, góp phần hình thành những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh họp báo Tinh Hoa Việt 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải thưởng được định hướng gắn với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm cụ thể hóa vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước, xem văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia.

Kết nối di sản với sáng tạo, mở rộng không gian công nghiệp văn hóa

Theo Ban tổ chức, điểm đáng chú ý của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 là sự đổi mới trong định vị và mở rộng phạm vi tôn vinh. Nếu di sản là nền tảng tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc thì sáng tạo đương đại chính là phương thức để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện, lan tỏa và thích ứng với đời sống xã hội. Vì vậy, giải thưởng tập trung vào những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật mang hơi thở thời đại, có khả năng kết nối cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến” thể hiện định hướng xuyên suốt của mùa giải. Trong đó, “đánh thức di sản” không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhớ những giá trị đã được hình thành qua nhiều thế hệ, mà còn đặt ra yêu cầu tìm kiếm phương thức tiếp cận mới để di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. “Lan tỏa tinh hoa” hướng đến việc phát hiện, ghi nhận và quảng bá những đóng góp sáng tạo có giá trị; còn “kết nối điểm đến” mở ra khả năng đưa văn hóa, nghệ thuật trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch.

Theo nhà báo Nguyễn Việt Lộc, Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Travel, di sản kiến trúc, làng nghề, nghệ thuật dân gian, lễ hội và tri thức bản địa là những chất liệu quan trọng để phát triển sản phẩm văn hóa và du lịch. Thông qua giải thưởng, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị đặc trưng của từng vùng miền, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động bảo tồn di sản với phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở góc độ quản lý văn hóa, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải thưởng. Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi số, truyền thông không chỉ thực hiện chức năng phản ánh đời sống xã hội mà còn là hạ tầng quan trọng góp phần định hướng thẩm mỹ, khơi nguồn cảm hứng và đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho rằng việc tôn vinh những tác phẩm, dự án nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc sẽ góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trên những nền tảng truyền thông hiện đại. Đồng thời, giải thưởng tạo điều kiện để văn nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung trẻ phát huy thế mạnh của truyền thông đa phương tiện, giới thiệu câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng những hình thức mới mẻ, hấp dẫn hơn.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác các nguồn lực từ di sản, nghệ thuật, sáng tạo và bản sắc địa phương. Những giá trị văn hóa nếu được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, có khả năng tiếp cận thị trường sẽ không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc mà còn tạo thêm giá trị kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của các điểm đến và thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Mở rộng 18 giải thưởng, tăng cường kết nối và lan tỏa văn hóa Việt

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Tinh Hoa Việt 2026 là cơ cấu giải thưởng được mở rộng với 18 giải, chia thành 4 hạng mục, bao quát nhiều lĩnh vực và hình thức sáng tạo.

Cụ thể, hạng mục A - Tinh hoa Âm nhạc gồm 7 giải: Bài hát của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Nhà sản xuất âm nhạc của năm, Ca sĩ của năm, MV của năm và Chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục B - Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực gồm 5 giải, ghi nhận những đóng góp trong các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật.

Đáng chú ý, hạng mục C - Tinh hoa Lan tỏa gồm 5 giải là điểm mới của mùa giải năm nay, tập trung tôn vinh những giá trị có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, gồm: Tác phẩm nghệ thuật lan tỏa; Sản phẩm du lịch văn hóa lan tỏa; Sự kiện văn hóa lan tỏa; Dự án sáng tạo và truyền thông lan tỏa; Top 5 Nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt.

Bên cạnh đó, hạng mục D - Giải thưởng Đặc biệt có một giải Tinh hoa Cống hiến, nhằm ghi nhận những đóng góp có giá trị lâu dài cho đời sống văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.

Các Đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm tại thảm đỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc bổ sung hạng mục Tinh hoa Lan tỏa cho thấy định hướng của giải thưởng không chỉ tập trung vào những tác phẩm hay thành tựu nghệ thuật riêng lẻ, mà còn quan tâm đến sức ảnh hưởng, khả năng kết nối và đóng góp của các cá nhân, tổ chức đối với việc gìn giữ, tiếp nối và quảng bá bản sắc Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, mùa giải năm nay lần đầu tiên có Hội đồng Chuyên môn tham gia đánh giá, thẩm định các giải thưởng nghệ thuật đa lĩnh vực. Việc xét chọn được thực hiện với sự tham gia của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Chuyên môn, Hội đồng Nhà báo và bình chọn của khán giả, hướng đến bảo đảm tính khách quan, công tâm và đa chiều.

Ra mắt Hội đồng Ban giám khảo Tinh Hoa Việt 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh hoạt động xét chọn, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và quảng bá các giá trị văn hóa. Trong đó, Tinh Hoa Việt Collection được thực hiện nhằm giới thiệu những thương hiệu, nhân vật tiêu biểu, đồng thời kết nối doanh nghiệp du lịch với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Một điểm nhấn khác là chuỗi phim tài liệu về lễ hội Việt Nam, giới thiệu những lễ hội tiêu biểu ở ba miền, từ đời sống tín ngưỡng, nghi lễ đến ẩm thực, trang phục, âm nhạc và con người địa phương. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được công bố là người đồng hành, tham gia chuỗi phim tài liệu này. Các tập phim dự kiến ra mắt trên những nền tảng số từ ngày 22/11, hướng đến công chúng trẻ và khán giả quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc đưa những câu chuyện về lễ hội, di sản và bản sắc vùng miền lên các nền tảng số không chỉ góp phần mở rộng phương thức quảng bá văn hóa mà còn tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận những giá trị truyền thống bằng hình thức trực quan, sinh động. Đây cũng là hướng đi nhằm kết nối hoạt động bảo tồn di sản với truyền thông hiện đại và phát triển du lịch văn hóa.

Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 bắt đầu tiếp nhận đề cử từ ngày 14/11 đến hết ngày 15/12/2026 trên website chính thức của chương trình. Các tác phẩm, công trình, sản phẩm và dự án được xem xét trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2025 đến hết ngày 15/12/2026, trừ những trường hợp có quy định riêng. Gala tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027./.