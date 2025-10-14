Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin Hamas-Israel

Ngày 13/10, tờ Times of Israel dẫn lời Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas hoan nghênh việc Hamas trả tự do cho các con tin Israel, đồng thời nêu bật vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong “cột mốc quan trọng hướng tới hòa bình.”

Bà khẳng định: “Tổng thống Trump đã giúp bước đột phá này trở thành hiện thực.”

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh sự trở về của các con tin Israel, cho rằng thông qua hành động phóng thích toàn bộ các con tin còn sống, “hòa bình sẽ trở nên khả thi đối với Israel, Gaza và khu vực.”

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ca ngợi lệnh ngừng bắn “phi thường” ở Gaza vì thỏa thuận này mang lại hy vọng rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine.

Cũng trong ngày 13/10, các nhà lãnh đạo Nam Mỹ đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đánh dấu bước ngoặt sau 2 năm giao tranh đẫm máu ở Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Tổng thống Argentina Javier Milei đã cảm ơn ông Trump vì tài năng “lãnh đạo phi thường và lòng dũng cảm chấm dứt chiến tranh,” đồng thời bày tỏ vui mừng về việc 3 công dân Argentina được Hamas trả tự do.

Phát biểu từ Rome (Italy), Tổng thống Brazil Lula da Silva cũng ca ngợi lệnh ngừng bắn là “khởi đầu đầy hứa hẹn cho hòa bình,” song cảnh báo nền hòa bình tại Gaza vẫn còn mong manh.

Ông Lula đánh giá bài phát biểu của người đồng cấp Trump trước Quốc hội Israel “rất quan trọng” và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tiến trình hòa giải lâu dài.

Từ Bogata, Chính phủ Colombia ra thông cáo hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas, đồng thời bày tỏ cảm ơn các quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải-gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ-vì những nỗ lực ngoại giao.

Thông cáo dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh thỏa thuận đã mở đường cho viện trợ nhân đạo vào Gaza, trả tự do cho 2.000 tù nhân Palestine và khoảng 20 con tin, trong đó có 1 công dân Colombia.

Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hamas, trao trả con tin Israel cho Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza, ngày 22/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, khối Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA)-gồm 10 quốc gia thành viên-ra tuyên bố nhấn mạnh “hòa bình đích thực chỉ đạt được khi chấm dứt mọi hình thức chiếm đóng và khôi phục đầy đủ các quyền của nhân dân Palestine.”

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel-ông Israel Katz-ngày 13/10 tuyên bố nếu Hamas cố tình trì hoãn trao trả thi thể các con tin đã qua đời, trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn Gaza, thì đây sẽ là hành vi vi phạm thỏa thuận và “sẽ bị xử lý thích đáng.”

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định: “Nhiệm vụ cấp bách mà tất cả chúng ta cam kết thực hiện lúc này là đảm bảo tất cả những con tin đã qua đời đều được đưa về nhà.”

Cùng ngày, Phòng trào Hồi giáo vũ trang Hamas thông báo sẽ bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế thi thể của 4 con tin là Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi và Daniel Perez.

Con tin Guy Illouz bị Hamas bắt tại lễ hội âm nhạc Nova gần Dải Gaza và qua đời tại một bệnh viện ở Gaza do vết thương quá nặng và thiếu điều trị y tế. Cái chết của con tin này được xác nhận vào tháng 12/2023.

Con tin Daniel Perez, 22 tuổi, là chỉ huy trung đội thuộc Tiểu đoàn 77, Lữ đoàn Thiết giáp số 7 của Lực lượng Phòng vệ Israel, chết khi giao tranh với Hamas vào ngày 7/10/2023.

Con tin Yossi Sharabi, 53 tuổi sống tại Kibbutz Be’eri gần Gaza, đã bị Hamas bắt cóc vào ngày 7/10/2023 và chết trong khi bị giam cầm.

Trong khi đó, số phận của Bipin Joshi, một sinh viên nông nghiệp người Nepal, vẫn chưa được Israel chính thức xác nhận, nhưng giới chức Israel đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về sự an toàn của anh.

Trước đó, Hamas đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải rằng lực lượng này cần thêm thời gian để thu thập thi thể của toàn bộ 28 con tin đã qua đời. Tuy nhiên, phía Israel không tin vào tuyên bố này và cáo buộc Hamas đang tìm cách trì hoãn./.

Lực lượng Hamas tuyên bố bàn giao 4 thi thể con tin cho Israel gây phẫn nộ Mới đây, lực lượng Hamas thông báo sẽ bàn giao thi thể 4 con tin Israel thiệt mạng theo thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.