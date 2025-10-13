Hamas công bố danh sách con tin còn sống sót được trả tự do

Theo các hãng tin AFP và Reuters, ngày 13/10, nhánh vũ trang của phong trào Hamas đã công bố danh sách 20 con tin còn sống bị giam giữ tại Dải Gaza, dự kiến sẽ được trả tự do trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Theo hãng AFP, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam đăng danh sách này trên kênh Telegram, cho biết đây là 20 trong tổng số 48 con tin - gồm cả người còn sống và đã chết - đang bị các tay súng Palestine giam giữ tại Gaza.

Trước đó, Reuters cũng đưa tin Hamas xác nhận 20 con tin Israel sẽ được phóng thích trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với phía Israel.

Trước đó, Kênh Al Jazeera ngày 12/10 dẫn lời một quan chức cấp cao Hamas cho biết các con tin Israel sẽ được thả từ 3 địa điểm khác nhau tại Dải Gaza.

Quan chức giấu tên này không nêu thời điểm trao trả con tin cụ thể nhưng xác nhận đại diện Hamas sẽ gặp đại diện Hội Chữ thập đỏ Quốc tế để thống nhất cơ chế thả con tin.

Ngoài ra, Hamas đã hoàn tất việc kiểm đếm số con tin và di chuyển họ đến nhiều địa điểm trên khắp Dải Gaza để chuẩn bị cho quá trình phóng thích.

Trong khi đó, Israel cũng cho biết chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiếp nhận con tin còn sống cùng thi thể những người đã thiệt mạng. Với thi thể các con tin, Viện Pháp y Israel sẽ thực hiện việc nhận dạng và làm rõ hoàn cảnh tử vong trước khi chuyển kết quả cho Bộ Y tế và quân đội để thông báo trực tiếp tới thân nhân.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), phong trào Hamas dự kiến sẽ thả 20 con tin Israel vào sáng ngày 13/10. Quá trình trao trả sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Dải Gaza, với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ và không có nghi thức công khai.

Các con tin sau khi được tiếp nhận sẽ được đưa đến căn cứ Re'im của quân đội Israel gần biên giới Gaza để kiểm tra sức khỏe thể chất và tâm lý. Thân nhân của các con tin đã được thông báo và sẽ có mặt tại đây để đoàn tụ với người thân.

Song song với việc thả người còn sống, Hamas cũng sẽ bắt đầu trao trả thi thể các con tin Israel đã thiệt mạng. Quá trình này dự kiến kéo dài trong vài ngày, với nghi thức tưởng niệm ngắn do giáo sỹ quân đội chủ trì tại điểm tiếp nhận trong Gaza.

Trong diễn biến khác, Phó Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Hussein Al-Sheikh đã gặp gỡ cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - người được dự kiến sẽ đứng đầu cơ quan quản trị Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp. Cuộc gặp tập trung thảo luận về lệnh ngừng bắn và kế hoạch phục hồi, tái thiết Dải Gaza sau xung đột.

Chính quyền Palestine khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump, ông Blair và các đối tác quốc tế trong việc củng cố lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo, thực hiện trao đổi con tin và tù nhân. Tuy nhiên, ông Al-Sheikh cũng kêu gọi chấm dứt các hành động làm suy yếu PA, đặc biệt là việc Israel phản đối giải pháp hai nhà nước và giữ lại các khoản thuế thu hộ./.

