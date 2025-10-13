Hamas và Israel sẵn sàng cho kế hoạch trao đổi con tin

Kênh Al Jazeera ngày 12/10 dẫn lời một quan chức cấp cao Hamas cho biết các con tin Israel sẽ được thả từ 3 địa điểm khác nhau tại Dải Gaza.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết quan chức giấu tên này không nêu thời điểm trao trả con tin cụ thể nhưng xác nhận đại diện Hamas sẽ gặp đại diện Hội Chữ thập Đỏ quốc tế để thống nhất cơ chế thả con tin.

Ngoài ra, Hamas đã hoàn tất việc kiểm đếm số con tin và di chuyển họ đến nhiều địa điểm trên khắp Dải Gaza để chuẩn bị cho quá trình phóng thích.

Trong khi đó, Israel cũng cho biết chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiếp nhận con tin còn sống, cùng thi thể những người đã thiệt mạng.

Với thi thể các con tin, Viện Pháp y Israel sẽ thực hiện việc nhận dạng và làm rõ hoàn cảnh tử vong trước khi chuyển kết quả cho Bộ Y tế và quân đội để thông báo trực tiếp tới thân nhân.

Trong khi đó, thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Phong trào Hamas dự kiến sẽ thả 20 con tin Israel vào sáng 13/10. Quá trình trao trả sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Dải Gaza, với sự phối hợp của Hội Chữ thập Đỏ và không có nghi thức công khai.

Các con tin sau khi được tiếp nhận sẽ được đưa đến căn cứ Re'im của quân đội Israel gần biên giới Gaza để kiểm tra sức khỏe thể chất và tâm lý. Thân nhân của các con tin đã được thông báo và sẽ có mặt tại đây để đoàn tụ với người thân.

Song song với việc thả người còn sống, Hamas cũng sẽ bắt đầu trao trả thi thể các con tin Israel đã thiệt mạng. Quá trình này dự kiến kéo dài trong vài ngày, với nghi thức tưởng niệm ngắn do giáo sỹ quân đội chủ trì tại điểm tiếp nhận trong Gaza.

Trong diễn biến khác, cùng ngày Phó Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Hussein Al-Sheikh đã gặp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - người được dự kiến sẽ đứng đầu cơ quan quản trị Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp. Cuộc gặp tập trung thảo luận lệnh ngừng bắn và kế hoạch phục hồi, tái thiết Dải Gaza sau xung đột.

Chính quyền Palestine khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump, ông Blair và các đối tác quốc tế trong việc củng cố lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo, thực hiện trao đổi con tin và tù nhân.

Tuy nhiên, ông Al-Sheikh cũng kêu gọi chấm dứt các hành động làm suy yếu Chính quyền Palestine, đặc biệt là việc Israel phản đối giải pháp hai nhà nước và giữ lại các khoản thuế thu hộ.

Cũng trong ngày 12/10, Văn phòng truyền thông Hamas đã bác thông tin mà truyền thông phương Tây đưa ra, trong đó cho rằng phong trào này đã triển khai 7.000 tay súng để khôi phục quyền kiểm soát ở Dải Gaza.

Tuyên bố của Hamas nêu rõ thông tin này là “hoàn toàn không có cơ sở,” coi đây là “sự bịa đặt có chủ ý” nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã “giành chiến thắng” trên mọi mặt trận trong cuộc xung đột với Hamas.

Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh những thành công to lớn mà Israel đã đạt được nhờ nỗ lực chung của toàn dân tộc.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận chiến dịch vẫn chưa kết thúc và Israel vẫn phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir tuyên bố IDF sẽ tiếp tục hành động để đảm bảo Dải Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel và công dân nước này./.

