Hamas đặt điều kiện "đẩy sớm thời gian" trao trả các con tin Israel

Các nguồn tin khu vực cho biết phong trào Hồi giáo Hamas đã thông báo với các bên trung gian về việc sẽ đẩy sớm thời gian thả các con tin tại Gaza lên ngày 12/10, sớm hơn so với dự kiến, nếu Israel đồng ý trả tự do cho ít nhất hai trong số bảy tù nhân Palestine cấp cao mà Hamas đã đưa ra yêu cầu.

Israel và Hamas đã bắt đầu vòng đàm phán mới vào sáng 12/10 nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến danh sách tù nhân Palestine sẽ được thả trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza do Mỹ đề xuất.

Theo một quan chức am hiểu vấn đề, Hamas đang thúc ép Israel thả bảy tù nhân Palestine cấp cao đang thụ án chung thân vì liên quan đến các vụ tấn công gây thương vong ở Israel, trong đó có Marwan Barghouti và Ahmad Saadat.

Ngay từ đầu, Israel đã từ chối thả những người này nhưng phía Hamas vẫn hy vọng có thể "cứu" được ít nhất hai người trong số trên bằng cách thả các con tin vào tối 12/10, thay vì sáng 13/10 như thống nhất trước đó.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận tất cả các con tin đang bị giam giữ tại Gaza sớm hơn thời hạn dự kiến vào ngày 13/10.

Theo lời một quan chức quốc phòng của Israel, các đánh giá tình báo đến nay vẫn chưa có gì thay đổi và Lực lượng Phòng vệ Israel đã sẵn sàng cho mọi diễn biến liên quan đến việc tiếp nhận con tin.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán ngày 12/10 tập trung vào thời điểm và hậu cần cho việc thả 20 con tin người Israel còn sống, cũng như việc trao trả thi thể của các con tin đã thiệt mạng./.

