Truyền thông: Hamas và Israel đều không tham dự lễ ký thỏa thuận ngừng bắn

Báo Maariv của Israel ngày 12/10 đưa tin cả Hamas lẫn Israel sẽ không tham dự lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, dự kiến diễn ra vào ngày 13/10 tới tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

Thông tin này được đưa ra sau khi ông Husam Badran, một thành viên cấp cao trong Cục chính trị của Hamas, cho hay “Một lần nữa, Hamas sẽ không tham gia vào quá trình ký kết. Chỉ có các bên trung gian cùng quan chức Mỹ và Israel có mặt tại buổi lễ."

Hiện chưa có thông tin chính thức quan chức Israel sẽ có mặt tại buổi lễ hay không.

Cũng trong ngày 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết ông đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị kế hoạch phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm của Hamas tại Dải Gaza.

Ông Katz viết trên mạng xã hội X: "Thách thức lớn nhất đối với Israel sau giai đoạn giải cứu con tin sẽ là phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm khủng bố của Hamas tại Gaza, do IDF trực tiếp thực hiện và thông qua một cơ chế quốc tế sẽ được thiết lập dưới sự lãnh đạo và giám sát của Mỹ. Đây là ý nghĩa cốt lõi của việc thực thi nguyên tắc đã được thống nhất: phi quân sự hóa Gaza và giải giáp Hamas."

Hiện chưa rõ IDF sẽ tiến hành phá hủy các đường hầm của Hamas như thế nào tại những khu vực của Gaza không nằm trong sự kiểm soát của quân đội Israel theo thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 (giờ địa phương) thông báo Israel và Hamas đã nhất trí về “giai đoạn thứ nhất” trong kế hoạch hòa bình của ông nhằm tạm ngừng giao tranh cũng như thả ít nhất một số con tin và tù nhân.

Ông Trump viết: “Điều này có nghĩa là TẤT CẢ các con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thống nhất như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội: “Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả họ (con tin) trở về nhà.”

Sau đó, Reuters/Tân Hoa xã đưa tin theo kênh truyền hình al-Qahera thuộc sở hữu nhà nước Ai Cập, thỏa thuận giai đoạn đầu trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chính thức có hiệu lực vào lúc 16h ngày 9/10 (giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết lực lượng này đã bắt đầu di chuyển những người bị bắt giữ là công dân Israel đến các địa điểm an toàn trong Dải Gaza, chuẩn bị cho việc bàn giao cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế trong vài ngày tới.

Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.

Diện tích này nhỏ hơn 4% so với ranh giới được nêu trong “đường vàng” của bản kế hoạch ban đầu do Tổng thống Trump đưa ra. Cùng với đó, Israel sẽ rút quân khỏi thành phố Gaza./.

