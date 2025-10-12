Hamas "xác nhận với Israel" có thể thả con tin ngay trong tối 12/10

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn am hiểu vấn đề tiết lộ Hamas đã xác nhận với phía Israel rằng có 20 con tin còn sống và cho biết những người này có thể được thả sớm nhất là ngay trong tối 12/10.

Một quan chức Israel nói với WSJ rằng Israel đã nhận được thông tin từ phía Hamas và sẵn sàng tiếp nhận con tin ngay trong ngày, dù khả năng cao việc trao trả sẽ diễn ra vào sáng 13/10.

Theo các nguồn tin, Hamas đã gửi thông điệp thông qua các kênh trung gian, bày tỏ mong muốn hoàn tất tiến trình trao trả con tin trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel vào sáng 13/10.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel dẫn lời ông Benjamin Netanyahu khẳng định: “Israel đã sẵn sàng và chuẩn bị để tiếp nhận ngay lập tức tất cả các con tin của chúng ta.”

Một quan chức Israel tiết lộ với đài truyền hình công cộng Kan rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận con tin và tin tưởng họ sẽ trở về Israel trước khi Tổng thống Trump hạ cánh lúc 9h20 ngày 13/10.

Trước đó, các quan chức Israel từng dự đoán việc phóng thích con tin sẽ diễn ra vào sáng 13/10 theo đúng kế hoạch trong thỏa thuận ngừng bắn.

Phía Israel cho rằng có 20 con tin còn sống, lo ngại về số phận của hai người khác và xác nhận 26 người đã thiệt mạng.

Trước đó, theo AFP, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 12/10 cho biết lực lượng này sẽ không tham gia quản lý Dải Gaza sau chiến tranh.

Thông tin được tiết lộ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực.

Nguồn tin chia sẻ: “Đối với Hamas, vấn đề quản trị Dải Gaza đã khép lại. Hamas sẽ không tham gia giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là tổ chức này đã từ bỏ quyền kiểm soát vùng lãnh thổ (Gaza), nhưng vẫn là một phần không thể tách rời trong cơ cấu xã hội của người Palestine.”./.

