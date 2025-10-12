Phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận thời điểm thả con tin Israel

Thế giới

Quan chức Hamas cho biết theo thỏa thuận đã được ký kết, việc trao đổi tù nhân sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai (13/10) như đã thống nhất và hiện không có diễn biến mới nào liên quan đến vấn đề này.

Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hamas, trao trả con tin Israel cho Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza, ngày 22/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quan chức cấp cao của Hamas - ông Osama Hamdan, xác nhận việc trao trả 48 con tin Israel sẽ được tiến hành vào sáng 13/10, theo đúng thỏa thuận đã ký giữa hai bên.

Trả lời phỏng vấn AFP, ông Hamdan cho biết: “Theo thỏa thuận đã được ký kết, việc trao đổi tù nhân sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai (13/10) như đã thống nhất và hiện không có diễn biến mới nào liên quan đến vấn đề này."

Theo các điều khoản của giai đoạn đầu trong thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, sau khi các con tin được trao trả từ Gaza, Israel sẽ phóng thích khoảng 2.000 tù nhân an ninh Palestine.

Trước đó, Hamas cho biết có thể gặp khó khăn trong việc tìm thi thể của một số con tin đã chết trong thời hạn 72 giờ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, và phía Israel đã được thông báo về điều này. Hiện ước tính có 20 con tin còn sống và 28 người đã thiệt mạng trong số những người bị Hamas bắt giữ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz, tuyên bố quân đội Israel và lực lượng quốc tế sẽ phá hủy toàn bộ đường hầm còn lại của phong trào Hamas ở Dải Gaza sau khi con tin được thả.

Ông nêu rõ: “Nhiệm vụ lớn nhất của Israel sau giai đoạn thả con tin sẽ là tiêu diệt toàn bộ đường hầm của Hamas tại Gaza, do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phối hợp với cơ chế quốc tế được thành lập dưới sự lãnh đạo và kiểm soát của Mỹ. Đây là trọng tâm trong việc thực thi nguyên tắc phi quân sự hóa Gaza và giải giáp Hamas."

Ông Katz cho hay đã chỉ thị cho IDF chuẩn bị cho nhiệm vụ này./.

