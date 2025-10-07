Tổng Thư ký LHQ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ con tin ở Gaza

Ngày 7/10 - tròn 2 năm nổ ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin bị giam giữ tại Gaza, cũng như chấm dứt các hành động thù địch trên lãnh thổ Palestine, Israel và khu vực.

Trong bài phát biểu, ông Guterres đã lên án thảm họa nhân đạo ở quy mô vượt quá sức tưởng tượng. Ông nhiều lần lặp lại thông điệp: cần lập tức trả tự do cho tất cả con tin mà không kèm theo điều kiện nào.

Tổng Thư ký cũng hoan nghênh các đề xuất ngừng bắn, coi đây là cơ hội quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài. Ông khẳng định điều kiện tiên quyết để hướng tới hòa bình là một lệnh ngừng bắn lâu dài cùng tiến trình chính trị thật sự đáng tin cậy, đồng thời nhấn mạnh luật pháp quốc tế phải luôn được tôn trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, vòng đàm phán đầu tiên giữa lực lượng Hamas và Israel vào tối 6/10 tại Sharm el-Sheikh đã kéo dài 4 giờ và dự kiến được nối lại vào chiều 7/10 theo giờ địa phương.

Tù nhân Palestine, được Hamas trả tự do, về tới thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 15/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các nguồn thạo tin, các bên đã bàn thảo lộ trình đàm phán cùng các cơ chế then chốt, từ trao đổi tù nhân (bao gồm cơ chế trao trả cả tù nhân Israel còn sống và thi thể đổi lấy tù nhân Palestine, gồm cả các nhân vật cấp cao), đến lộ trình rút quân Israel và tiếp nhận viện trợ gắn với lệnh ngừng bắn, cũng như việc chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một ủy ban chuyên gia Palestine độc lập.

Nguồn thạo tin khác tiết lộ Hamas nhấn mạnh với các bên trung gian rằng cần phải chấm dứt hoàn toàn các cuộc không kích, các chuyến bay trinh sát và rút quân Israel khỏi thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp cận con tin và trao trả tù nhân.

Hamas cũng tái khẳng định sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận toàn diện nếu phía Israel đồng ý với các bảo đảm quốc tế và Mỹ, tuy nhiên nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều khó khăn về chi tiết.

Các cuộc họp tiếp theo giữa Hamas và các bên trung gian dự kiến tiếp tục vào cuối ngày 7/10.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hamas đã đồng ý với những vấn đề then chốt và bày tỏ lạc quan về khả năng thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza trong thời gian tới./.

Hamas yêu cầu Israel rút quân trước khi trao đổi con tin Hamas đã “đưa ra các điều kiện về ngừng bắn, rút lực lượng Israel khỏi các khu vực trọng yếu của Gaza và rút các đơn vị quân sự (Israel) khỏi các khu dân cư ở Gaza trước khi trao trả con tin."