Xung đột Hamas-Israel: Vòng đàm phán đầu kết thúc tích cực

Theo truyền thông Trung Đông, ngày 6/10 vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên giữa lực lượng Hamas và Israel trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất đã kết thúc “trong bầu không khí tích cực” và sẽ tiếp tục vào ngày 7/10.

Theo kênh tin Al-Qahera News, các phái đoàn đang "thảo luận về việc chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho việc thả những người bị giam giữ và tù nhân."

Nguồn tin cho biết các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đang làm việc với cả hai bên để thiết lập “một cơ chế" cho việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Theo nguồn tin Palestine, cuộc trao đổi con tin-tù nhân ban đầu sẽ "cần vài ngày, tùy thuộc vào điều kiện thực địa liên quan đến việc rút quân của Israel, việc ngừng bắn phá và việc đình chỉ tất cả các loại hoạt động không quân."

Một quan chức Hamas cho biết các cuộc đàm phán sẽ nhằm "xác định ngày ngừng bắn tạm thời," cũng như tạo điều kiện cho giai đoạn đầu của kế hoạch, trong đó 47 con tin bị giam giữ tại Gaza sẽ được thả để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam giữ.

Tờ Times of Israel cũng cho biết ngày làm việc đầu tiên của vòng đàm phán chủ yếu để các bên trình bày quan điểm đồng thời tạo điều kiện cho các bên trung gian xác định những khác biệt còn tồn đọng và cách thức thu hẹp bất đồng. Vấn đề giải giáp vũ khí và con tin hiện là hai điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo khu vực và trên thế giới đều bày tỏ sự quan tâm với các vòng hòa đàm này. Trong cuộc điện đàm ngày 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm cả kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Quốc vương Abdullah của Jordan đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza này trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ.

Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi đánh giá cao kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh “chúng ta đang đi đúng hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài.”

Trong khi đó, Mỹ lại cho thấy thái độ thận trọng về tiến trình đàm phán. Ngày 6/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Israel và Hamas, đang diễn ra tại Ai Cập.

Bà nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải hoàn tất quá trình này một cách nhanh chóng, để tạo động lực, giải cứu con tin và tiến đến giai đoạn tiếp theo - bảo đảm hòa bình lâu dài và bền vững tại Gaza - đồng thời đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đến an ninh của Israel hay Mỹ.”

Tờ Times of Israel dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao Arab cho biết dù các đại diện của Mỹ đã có mặt tại Ai Cập song họ sẽ chỉ trực tiếp tham gia đàm phán khi các nội dung cụ thể được ấn định.

Các cuộc đàm phán tại Sharm El-Sheikh, bắt đầu từ ngày 6/10, tập trung vào kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh và đảm bảo trao đổi con tin giữa Israel và Hamas.

Theo Bộ Y tế Palestine, các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, 170.000 người bị thương và phần lớn lãnh thổ bị tàn phá./.

Nhiều tín hiệu tích cực trước thềm đàm phán ngừng bắn ở Gaza Các phái đoàn Hamas và Israel chuẩn bị đàm phán tại Ai Cập với sự tham gia của Mỹ và Qatar, hướng tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin trong bối cảnh khu vực xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực.