Hamas yêu cầu Israel rút quân trước khi trao đổi con tin

Kênh truyền hình Sky News Arabia ngày 7/10 đưa tin trong quá trình đàm phán gián tiếp tại Ai Cập, Hamas đã kêu gọi Israel ngừng bắn và rút quân khỏi các khu dân cư ở Gaza trước tiến hành việc trao đổi con tin.

Nguồn tin cho biết trong vòng đàm phán đầu tiên, Hamas đã “đưa ra các điều kiện về ngừng bắn, rút lực lượng Israel khỏi các khu vực trọng yếu của vùng đất này (Gaza) và rút các đơn vị quân sự (Israel) khỏi các khu dân cư ở Gaza trước khi (bắt đầu tiến trình) trao trả con tin."

Theo hãng thông tấn Maan của Palestine, Hamas kiên quyết yêu cầu đưa 6 người ủng hộ nổi bật nhất của họ - những nhân vật hiện đang thụ án dài hạn hoặc án tù chung thân trong các nhà tù của Israel - vào danh sách tù nhân Palestine sẽ được phóng thích để đổi lấy con tin.

Maan nhận định yêu cầu này của phía Hamas là một trong những điểm mấu chốt khó giải quyết nhất và có thể gây trở ngại lớn cho nỗ lực tiến tới thỏa thuận toàn diện giữa các bên xung đột. Vòng đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel diễn ra tại thành phố Sharm el Sheikh của Ai Cập từ ngày 6/10.

Theo kênh truyền hình Al-Kahira Al-Ikhbariya của Saudi Arabia, những cuộc tham vấn diễn ra “trong bầu không khí tích cực” và dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày 7/10.

Trong khi đó, Mỹ lại cho thấy thái độ thận trọng về tiến trình đàm phán. Ngày 6/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Israel và Hamas, đang diễn ra tại Ai Cập.

Bà nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải hoàn tất quá trình này một cách nhanh chóng, để tạo động lực, giải cứu con tin và tiến đến giai đoạn tiếp theo - bảo đảm hòa bình lâu dài và bền vững tại Gaza - đồng thời đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đến an ninh của Israel hay Mỹ.”

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đề xuất kế hoạch hòa bình mới nhất cho Gaza, đánh giá đối thoại tại Sharm el Sheikh đang diễn ra “suôn sẻ” và Hamas sẽ đồng ý thỏa thuận về các vấn đề then chốt.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng các bên trung gian hòa giải sẽ có thể thuyết phục các bên đạt được thỏa hiệp.

Ngày 29/9, Nhà Trắng đã công bố “kế hoạch toàn diện” của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột tại Dải Gaza.

Văn kiện này gồm 20 điểm, trong đó có việc thiết lập một chính quyền tạm thời bên ngoài để quản lý vùng lãnh thổ của Palestine và triển khai lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình tại đây. Israel đã tuyên bố chấp thuận kế hoạch này.

Sau đó, Hamas cũng bày tỏ sẵn sàng phóng thích toàn bộ con tin người Israel còn sống đang bị giam giữ tại Gaza và bàn giao thi thể của những người đã chết.

Theo Bộ Y tế Palestine, các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, 170.000 người bị thương và phần lớn lãnh thổ bị tàn phá./.

Xung đột Hamas-Israel: Vòng đàm phán đầu kết thúc tích cực Các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đang làm việc với cả 2 bên để thiết lập “một cơ chế" cho việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.