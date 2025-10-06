Israel và Hamas bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Ai Cập

Hãng AP đưa tin các quan chức Israel và Hamas chiều 6/10 đã bắt đầu cuộc đàm phán gián tiếp tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại Dải Gaza, đúng vào dịp tròn 2 năm xảy ra xung đột.

Phía Israel do trưởng đoàn đàm phán Ron Dermer dẫn đầu, trong khi phái đoàn Hamas do ông Khalil al-Hayyah phụ trách.

Trưởng đoàn đàm phán Israel, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Hamas cho biết cuộc đàm phán tập trung vào giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm cả việc rút một phần lực lượng Israel, cũng như trao đổi con tin do phong trào này giam giữ ở Gaza để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị giam tại Israel.

Theo báo al-Ahram của Ai Cập, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner - cũng dự kiến tham gia vòng đàm phán này./.

