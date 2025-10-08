'Công ước Hà Nội là nền tảng cho một không gian mạng vì hòa bình và phát triển

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống Tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 25-26/10/2025. Lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với một điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm.

Trong cuộc Họp báo về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống Tội phạm mạng do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã có những chia sẻ về những hành động thiết thực của Việt Nam nói chung cũng như A05 nói riêng về Công ước sắp được ký kết tại Hà Nội.

Hơn 100.000 vụ việc có liên quan đến tội phạm mạng

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua diễn biến rất phức tạp về quy mô, tính chất cũng như mức độ ảnh hưởng.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, số lượng các loại tội phạm mạng về tấn công mạng cũng như các sự cố mạng trong năm vừa qua ước tính hơn 100.000 vụ việc có liên quan. Đặc biệt, các nhóm tội phạm trên không gian mạng đang chuyển dần hình thái từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ, đơn giản sang có tổ chức, có tính quốc tế cao và tấn công vào các hệ thống trọng yếu của các quốc gia, vào các doanh nghiệp có vai trò vị trí lớn trong hoạt động của nền kinh tế.

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đại diện A05, tội phạm về lừa đảo trên không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt các loại tội phạm có sự cấu kết, có liên quan giữa các quốc gia. Các loại tội phạm lừa đảo này cũng đang là mối lo, mối nguy hại, ảnh hưởng rất lớn đối với các quốc gia trên thế giới.

A05 đã có nhiều biện pháp, thực hiện nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác quốc tế với cảnh sát, các cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia để cùng chung tay đấu tranh cho loại tội phạm này.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng, đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng đã trở thành một trụ cột đi song trùng với sự phát triển chung trong tiến trình phát triển của đất nước.

"Chúng tôi đang triển khai, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tội phạm mạng. Xây dựng hành lang pháp lý đạt chuẩn trong nước và quốc tế để phù hợp với các quy định của quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong nước, quốc tế được bảo vệ một cách tốt nhất trên môi trường đầu tư, phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng, hoàn thiện đối với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng. Chúng tôi triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của quốc gia để bảo đảm không gian mạng một cách tốt nhất, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia," Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng, đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thực hiện chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đại diện A05 cũng nhấn mạnh việc đang hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ tốt nhất với dữ liệu, dữ liệu cá nhân. Đây là hai lĩnh vực rất được quan tâm trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

"Chúng tôi đã xây dựng một chiến lược phát triển để đảm bảo cho lực lượng thực thi cũng như các lực lượng phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia có kiến thức tốt nhất cho đảm bảo an ninh an toàn. Đồng thời chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để người dân có được kiến thức tốt nhất trong bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như sử dụng tốt nhất các thành tựu phát triển khoa học công nghệ trên không gian mạng."

Hành lang pháp lý mới để chung tay chống tội phạm mạng

Để triển khai nhanh nhất sau khi kí kết thành công Công ước, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết ngành chức năng đang trong tiến trình rà soát lại các hệ thống pháp luật có liên quan để đảm bảo các yêu cầu phù hợp trong nước cũng như Công ước của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng.

Đặc biệt, A05 sẽ tính toán trong thời gian sớm nhất, phù hợp với Hiến pháp cũng như Luật quốc tế để triển khai sửa các Luật cụ thể như Luật An ninh mạng. Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết đang trong quá trình báo cáo trình Quốc hội phê chuẩn trong tháng 10/2025 này. Có một số nội dung cần phải bổ sung ngay vào Luật An ninh mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết, đang trong tiến trình rà soát lại các hệ thống pháp luật có liên quan để đảm bảo các yêu cầu phù hợp trong nước cũng như Công ước của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Luật An ninh mạng đang được xây dựng là sự hợp nhất của 2 Luật, Luật An toàn thông tin năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018. Chúng tôi đang trong tiến trình hợp nhất hai luật này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến Luật Hình sự để có thể triển khai sớm nhất những nội dung của Công ước Liên hợp quốc trong việc trao đổi thông tin tội phạm, chuyển giao các dữ liệu liên quan đến hoạt động phạm tội, dẫn độ tội phạm, thu hồi các tài sản liên quan mà Công ước đã nêu ra," Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết.

Đại diện A05 cũng nhấn mạnh: "Rất mong khi Công ước của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng được ký kết tại Hà Nội, đồng thời được các quốc gia phê chuẩn sẽ tạo thành một hành lang, một khuôn khổ pháp lý mới để các quốc gia cùng chung tay chống các loại tội phạm mạng, cùng chia sẻ các thông tin, dấu hiệu của các loại tội phạm và phối hợp điều tra trong xử lý tội phạm, xử lý các tài sản phạm tội mà có và dẫn độ tội phạm. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng được một không gian mạng để các quốc gia trên thế giới cùng dùng cho mục đích hoà bình và phát triển chung."

Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận vào ngày 24/12/2024 (giờ New York, Hoa Kỳ). Theo đó, Công ước được mở ký tại Thủ đô Hà Nội ngày 25-26/10/2025 và có tên gọi là Công ước Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia ký một công ước của Liên hợp quốc về lĩnh vực này. Đây cũng là cơ hội lịch sử để thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu chống tội phạm mạng.

