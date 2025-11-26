Văn hóa

Đà Nẵng tham vấn triển khai Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức tham vấn nhằm hoàn thiện Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực.

Toàn cảnh hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Ngày 25/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn nhằm triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Sự kiện nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo để nhận diện hiện trạng, thách thức và đề xuất giải pháp đột phá cho ngành công nghiệp văn hóa.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo nhận được nhiều tham luận từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các nội dung tập trung vào kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng “thành phố văn hóa – sáng tạo”, bài học từ các mô hình công nghiệp văn hóa thành công, cũng như những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và hạ tầng sáng tạo cần được tháo gỡ.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh văn hóa đang trở thành yếu tố quan trọng trong sức cạnh tranh của các địa phương.

Theo bà, công nghiệp văn hóa với 10 ngành trọng điểm không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế dựa trên sáng tạo và công nghệ.

Bà Hạnh cho rằng Đà Nẵng có nhiều lợi thế để bứt phá, đặc biệt khi thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa – nghệ thuật của khu vực miền Trung, đồng thời vào nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp văn hóa.

Chuyên gia đến từ Hàn Quốc góp ý tại Hội thảo. Hàn Quốc là một trong những Quốc gia có lượng du khách đến thành phố Đà Nẵng đông nhất và là nước có ngành công nghiệp văn hóa phát triển rất mạnh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, Liên hoan Phim Châu Á – Đà Nẵng, cùng các tour trải nghiệm di sản, làng nghề và nghệ thuật đường phố.

Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt hạn chế về quy mô doanh nghiệp, thiếu thương hiệu dẫn dắt, nguồn nhân lực sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu và thị trường sáng tạo chưa thật sự thuận lợi. Những hạn chế này cần được tháo gỡ bằng chính sách phù hợp, tầm nhìn đổi mới và sự chung tay của toàn xã hội.

Hội thảo là dịp để tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm tìm ra các giải pháp khả thi, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa – sáng tạo, đồng thời thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế, du lịch./.

