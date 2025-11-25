Đặc nhiệm Nga trấn áp thẳng tay tội phạm tống tiền cựu binh trở về từ Ukraine

Đoạn video cho thấy lực lượng phản ứng nhanh SOBR của Nga đã chặn xe, trấn áp và bắt giữ các thành viên một băng đảng tội phạm bị nghi ngờ có hành vi tống tiền các cựu chiến binh trở về từ chiến trường Ukraine.

Được biết, binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt có thu nhập khá tốt sau thời gian 1 năm thực hiện nhiệm vụ.

Vì thế, những quân nhân từng dính líu vào các hoạt động như cờ bạc, cho vay nặng lãi... trước chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm khi trở về từ chiến trường./.