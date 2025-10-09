Nước Nga là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng

Nga hiện là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng, khi cứ 6 vụ tấn công mạng thành công trên thế giới thì có 1 vụ xảy ra tại Nga, chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.

Báo cáo mới của công ty an ninh mạng Positive Technologies cho biết từ tháng 7/2024 đến tháng 9/2025, Nga chiếm 14-16% tổng số vụ tấn công mạng thành công toàn cầu, đồng thời chiếm tới 72% các vụ trong khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Các chuyên gia dự báo năm 2026, số vụ tấn công mạng thành công nhằm vào các tổ chức của Nga sẽ tăng thêm 30-35%, do căng thẳng địa chính trị và quá trình số hóa nhanh trên phạm vi toàn quốc.

Một đại diện Positive Technologies cảnh báo nhiều nhóm tin tặc đang tìm cách xâm nhập các hệ thống để thu thập thông tin về chính sách và kế hoạch toàn cầu của Nga.

Giới chuyên gia cho rằng khu vực công của Nga là mục tiêu dễ tổn thương nhất, do cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mở rộng nhanh nhưng thiếu nhân lực an ninh mạng và hệ thống bảo vệ dữ liệu thống nhất.

Nga cũng trở thành “đích ngắm” hấp dẫn do tiềm năng năng lượng và công nghiệp lớn. Các doanh nghiệp công nghiệp và cơ quan chính phủ hiện đứng đầu về số vụ tấn công thành công.

Ngoài các vụ tấn công mang động cơ chính trị, mục tiêu lợi nhuận vẫn chiếm đa số: tội phạm mạng thường bán dữ liệu bị đánh cắp trên darknet (các trang web và dịch vụ không thể được truy cập bằng công cụ tìm kiếm thông thường) hoặc dùng để tống tiền.

Một câu hỏi lớn đặt ra với giới chuyên môn Nga là nên tập trung toàn bộ dữ liệu tại một nền tảng thống nhất như cổng dịch vụ công Gosuslugi, hay phân tán dữ liệu giữa các cơ quan?

Theo kỹ sư trưởng Mikhail Sergeev (CorpSoft24), “cách tối ưu là mô hình lai – truy cập tập trung nhưng lưu trữ phân tán, có phân đoạn mạng nghiêm ngặt để giới hạn thiệt hại nếu bị tấn công.”

Bất chấp rủi ro, Chính phủ Nga vẫn thúc đẩy các dự án chuyển đổi số quy mô lớn.

Ngày 8/10, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev cho biết, bộ đang xem xét phát triển một tác nhân trí tuệ nhân tạo quốc gia dựa trên nền tảng Gosuslugi để tự động hóa các dịch vụ công, thể hiện tham vọng số hóa sâu hơn nữa của Moskva - dù rủi ro an ninh mạng vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn./.

Hệ thống bầu cử của Nga hứng hàng trăm nghìn cuộc tấn công mạng Đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.