Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần I nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, chiều 13/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, chiều 13/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.