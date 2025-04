Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 16/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh. Về phía đại biểu Quân đội có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian qua, để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Tỉnh cần tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng yếu về quốc phòng.

Cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực mũi nhọn đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh; thực hiện tốt các quy định nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; làm tốt công tác dân vận, có giải pháp thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững kỷ cương; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tỉnh cần phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu, để kinh tế cửa khẩu thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc...

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra, tỉnh cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chủ động hợp tác, liên kết vùng; thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ Việt-Trung.

Tỉnh chỉ đạo lực lượng quân sự, biên phòng, công an phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, giữ vững ổn định địa bàn.

Thông tin về một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2024 và quý 1 năm 2025, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; Nghị quyết của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, trong đó xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh đạt 8,75% và phấn đấu tăng trưởng 10,1% trong điều kiện thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, nâng cao năng lực thông quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân được tỉnh triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, qua đó nâng cao mối quan hệ gắn bó với chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới hai bên giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.../.

