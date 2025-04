Dấu ấn 20 năm phát triển của nền tàng chia sẻ video trực tuyến YouTube

Ngày 23/4, nền tảng chia sẻ video trực tuyến YouTube đã đạt dấu ấn lớn khi cán mốc hơn 20 tỷ video được người dùng tải lên kể từ thời điểm đoạn clip đầu tiên xuất hiện cách đây hai thập kỷ.

Sự kiện này cho thấy sự phát triển vượt bậc và tầm ảnh hưởng sâu rộng của YouTube đối với văn hóa trực tuyến toàn cầu.



Từ một ý tưởng giản đơn nảy sinh trong một buổi tiệc tối, YouTube đã có một cuộc "lột xác" ngoạn mục, vươn lên trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hiện đại.

Thậm chí, nền tảng này đang trên đà vượt mặt cả truyền hình cáp Mỹ về số lượng người xem trả phí, một minh chứng rõ ràng cho sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của mình.



Câu chuyện khởi nguồn của YouTube bắt đầu vào năm 2005, khi ba cựu nhân viên của công ty PayPal chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng Internet là Steve Chen, Chad Hurley và Jawed Karim tình cờ nảy ra ý tưởng trong một buổi tiệc tối.

Tên miền YouTube.com chính thức được ra mắt vào ngày Lễ Tình nhân 14/2 cùng năm. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào ngày 23/4, khi Jawed Karim đăng tải video đầu tiên mang tên "Me at the Zoo."

Đoạn clip vỏn vẹn 19 giây ghi lại khoảnh khắc Karim đứng trước khu trưng bày voi tại Sở thú San Diego đã thu hút một lượng người xem khổng lồ, lên tới 348 triệu lượt.



Trong hành trình 20 năm phát triển, Youtube đã không ngừng mở rộng và tiến xa hơn so với những gì có thể tưởng tượng vào năm 2005. Hiện tại trung bình có khoảng 20 triệu video được tải lên mỗi ngày.

Nội dung trên YouTube vô cùng phong phú và đa dạng, từ những đoạn clip ca nhạc sôi động, các buổi podcast trò chuyện hấp dẫn đến những quảng cáo chính trị đầy tính thời sự, các video hướng dẫn hữu ích và vô vàn nội dung độc đáo khác.



Nhà phân tích Ross Benes của eMarketer nhấn mạnh nền tảng này đã trở thành dịch vụ video kỹ thuật số lớn nhất thế giới xét về thời lượng “giữ chân” người xem và góc độ doanh thu quảng cáo.

Ông cho biết thêm rằng YouTube dự kiến sẽ vượt qua tất cả các dịch vụ truyền hình cáp của Mỹ về số lượng người đăng ký trả phí trong vòng 2 năm tới.



Theo số liệu từ công cụ theo dõi thị trường Statista, vào năm ngoái, nền tảng này đã cán mốc hơn 2,5 tỷ lượt người xem trên toàn cầu; đồng thời đạt 100 triệu người đăng ký gói âm nhạc và các gói Youtube cao cấp.



Trong khi đó, Google đưa tin, người dùng trên toàn thế giới xem nội dung YouTube chỉ riêng trên TV đã lên tới hơn 1 tỷ giờ mỗi ngày. Theo kế hoạch, YouTube sẽ nâng cấp trải nghiệm xem TV trên nền tảng này trong mùa Hè 2025 với các tính năng được cải thiện và điều chỉnh cả về chất lượng.



Các nhà phân tích đánh giá việc Google mua số cổ phiếu của Youtube trị giá 1,65 tỷ USD vào năm 2006 là một bước đi chiến lược, qua đó kết hợp tính năng tìm kiếm và quảng cáo của Google với một nền tảng chia sẻ video thu hút nhiều người dùng.

Google đã sử dụng bí quyết quảng cáo của mình để xây dựng một mô hình thành công, chia sẻ doanh thu với các nhà sáng tạo nội dung thu hút được lượng khán giả đáng kể. Họ cũng đã cải tiến công nghệ và đàm phán với các hãng phim để giải quyết các hành vi vi phạm bản quyền.



Bên cạnh đó, YouTube cũng đã nỗ lực giải quyết những lo ngại về nội dung không phù hợp hay phản cảm được gợi ý cho đối tượng người xem là trẻ em.

Nền tảng này hiện đang cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ phát trực tuyến hàng đầu như Netflix, Disney và Amazon Prime, cũng như các nền tảng video ngắn đang lên như TikTok và Reels của Instagram, cho thấy sự phát triển không ngừng và khả năng thích ứng mạnh mẽ của mình./.

Nền tảng xem video phổ biến nhất thế giới tròn 10 năm có mặt tại Việt Nam Từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014, đến nay YouTube đã đạt mốc 50 triệu người dùng trên 18 tuổi tại Việt Nam. Con số này chiếm hơn 90% dân số trực tuyến của Việt Nam.