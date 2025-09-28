Xã hội

Đến năm 2030, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng

Nghị quyết 72 đề ra mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam đến năm 2030, gồm tăng chiều cao, tuổi thọ và giảm bệnh tật.

Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng thiết yếu đạt trên 95%; tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%; giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.../.

Xương cá đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng

Sáng trước ngày nhập viện, bệnh nhân ăn bún cá, sau đó xuất hiện cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị. Nghĩ mình bị đau dạ dày (do có tiền sử đau dạ dày trước đó), nên tự uống thuốc nhưng không đỡ.