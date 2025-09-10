Điểm check-in “mỏm đá sống ảo” ở Cao nguyên Đá Đồng Văn tạm dừng đón khách để nâng cấp hạ tầng

Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) vừa ra thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực “mỏm đá tử thần”, điểm check-in nổi tiếng trên Cao nguyên đá Đồng Văn, từ nay đến hết ngày 16/9.

Trong thời gian này, toàn bộ tuyến đường bê tông từ Tượng đài Thanh niên xung phong lên mỏm đá cùng các lối đi lân cận sẽ được đóng cửa để phục vụ thi công.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết việc tạm dừng tham quan nhằm cải tạo hạ tầng, lắp đặt lan can và xếp hàng rào đá, vừa chỉnh trang cảnh quan, vừa đảm bảo an toàn cho du khách.

Trong thời gian thi công, khách du lịch được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực này để tránh nguy hiểm. Sau khi hoàn tất, chính quyền xã sẽ có thông báo mở cửa trở lại.

Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành thông báo. Nếu cố tình vi phạm và để xảy ra sự cố, cá nhân hoặc đơn vị liên quan sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Trước khi chính thức đóng cửa phục vụ thi công, xã Đồng Văn đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp các tổ chức đoàn thể chuẩn bị mặt bằng, gia cố các vị trí nguy hiểm dọc tuyến đường lên mỏm đá.

Các hạng mục như xếp hàng rào đá, tu sửa lối đi, dọn dẹp vệ sinh... cũng được triển khai đồng bộ, vừa đảm bảo an toàn cho khách tham quan, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp, hài hòa với không gian văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

"Mỏm đá tử thần", còn được cộng đồng phượt thủ gọi là "mỏm đá sống ảo", nằm chênh vênh giữa núi đá, mang đến tầm nhìn ngoạn mục cùng những góc chụp độc đáo.

Ông Phạm Đức Nam cho biết thêm đây là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách du lịch đến từ các nước châu Âu yêu thích khám phá thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm cảm giác mạnh.

Nhiều blogger, nhiếp ảnh gia quốc tế từng chia sẻ hình ảnh check-in tại đây, góp phần lan tỏa vẻ đẹp kỳ vĩ của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên Đá Hà Giang trên các nền tảng mạng xã hội.

Du khách thường đi xe máy đến gần khu vực mỏm đá, sau đó leo bộ khoảng 30-40 m trên đoạn đường dốc, nhiều đá nhọn và khá trơn trượt.

Theo người dân địa phương, mỏm đá này được hình thành từ một tảng đá lớn rơi xuống từ sườn núi cao, trải qua nhiều năm phong hóa.

Nhờ vị trí đặc biệt và cảnh quan hùng vĩ, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ khi khám phá vẻ đẹp hoang sơ nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc./.

