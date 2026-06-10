Định hình phương hướng đối ngoại giai đoạn mới

Chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026, tổng kết và trao đổi về phương hướng thúc đẩy hoạt động đối ngoại tại các địa phương, góp phần xây dựng nền đối ngoại toàn diện, hiện đại, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thời gian qua, công tác đối ngoại địa phương đã có những đóng góp quan trọng.

Mạng lưới quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế của các địa phương ngày càng được mở rộng, với nhiều thỏa thuận hợp tác, quan hệ kết nghĩa được thiết lập và đi vào thực chất.

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhiều địa phương đã chủ động gắn kết công tác đối ngoại với phát triển kinh tế-xã hội, chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành kim ngạch xuất khẩu, dòng khách du lịch và các chương trình hợp tác về lao động, đào tạo. Công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và vận động UNESCO ghi danh các di sản được triển khai ngày càng bài bản.

Đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại địa phương, ông Ngô Lê Văn khẳng định, thực tiễn hội nhập cho thấy địa phương mới là nơi trực tiếp tiếp nhận dòng vốn, dòng công nghệ và dòng tri thức của thế giới; là nơi hình ảnh quốc gia được cảm nhận một cách cụ thể. Nói cách khác, địa phương không còn là hậu phương, mà đang trở thành tuyến đầu của hội nhập.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, đối ngoại địa phương cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian phát triển và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định công tác đối ngoại là một động lực quan trọng cho phát triển; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ các địa phương trên toàn quốc đã nghe Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2025, Báo cáo về triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới; chia sẻ về tình hình công tác đối ngoại; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại tại các địa phương.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các địa phương; giữa cơ quan ngoại vụ với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp được vận hành thông suốt trong mô hình tổ chức mới, góp phần giúp các địa phương chủ động kiến tạo cơ hội hợp tác, kết nối các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển.

Những kết quả từ Hội nghị sẽ là chất liệu thực tiễn từ cơ sở, góp phần xây dựng nội dung cho Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới./.

Việt Nam truyền cảm hứng từ cách tiếp cận đối ngoại độc đáo Việt Nam đang nổi lên không chỉ là một quốc gia kiên cường trong chiến tranh mà còn rất quả cảm trong đổi mới, với tầm nhìn trở thành nước công nghiệp phát triển trong hai thập kỷ tới.