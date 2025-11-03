Đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tới Việt Nam thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Từ ngày 2 đến ngày 4/11, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tới thăm Việt Nam với trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng bền vững.

Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hạ tầng.

Chuyến thăm này kế thừa kết quả hợp tác quan trọng từ Thỏa thuận Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực được ký kết trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025 nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển sẽ có các buổi làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, đối tác kỹ thuật và nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam.

Nội dung thảo luận tập trung vào cơ hội hợp tác trong phát triển đường sắt, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam cũng như chuyển đổi xanh trong hệ thống cảng biển và phát triển cảng mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển Sara Modig cũng sẽ gặp gỡ đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam - minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của Thụy Điển trong hỗ trợ quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển. (Nguồn: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)

"Việt Nam là một đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển trong khu vực. Từ hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển những giải pháp xanh, cạnh tranh và toàn diện. Thụy Điển và Việt Nam có tiềm năng lớn để cùng định hình một tương lai bền vững, linh hoạt và dựa trên tri thức," ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, chia sẻ.

Tại Hà Nội, bà Sara Modig sẽ giới thiệu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thụy Điển tại sự kiện Ngày Erasmus+ và Horizon Europe, do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Theo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2025 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Thụy Điển xếp thứ hai trên tổng số 130 nền kinh tế, khẳng định vị thế hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo.

Trong chuyến công tác, bà Modig sẽ thăm thành phố Hải Phòng, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, gặp gỡ các doanh nghiệp Thụy Điển đang đầu tư tại địa phương, và tham quan nhà máy ôtô điện VinFast.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các triển lãm giáo dục cũng được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút sinh viên Việt Nam du học châu Âu, với sự tham gia của chín trường đại học Thụy Điển./.

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, cơ hội giao thương và kết nối đã mở ra ngày càng nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.