"Đoàn kết cho ta sức mạnh, hợp tác cho ta lợi ích, đối thoại củng cố niềm tin"

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2025 có chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.”

Diễn đàn do Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức. Cùng dự Diễn đàn có: Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, để khẳng định cam kết phát triển xanh, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản định hướng quan trọng như: Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn...

Việc lựa chọn chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng bền vững; khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong tiến trình chuyển đổi xanh trên nguyên tắc phát triển bao trùm, bình đẳng, hài hòa lợi ích và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đánh giá cao về tình hình và triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, những thách thức trong thực hiện các mục tiêu trong thời gian tới; đồng thời đưa ra các đề xuất để doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Diễn đàn cũng dành thời gian để lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam trao đổi, giải đáp, làm rõ các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Các đại biểu đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam, nhất là trong phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, cộng đồng doanh nghiệp thể hiện sẵn sàng chung tay, góp sức, tận tâm tận lực đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình điều hành, thực thi các tầm nhìn chiến lược, kiến tạo một nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Cho rằng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, các đại biểu đề xuất Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phát triển khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh cho tăng trưởng bền vững; thúc đẩy hợp tác nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon và đổi mới sáng tạo xanh bền vững; phát triển tài chính xanh và chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng; thị trường vốn thúc đẩy tăng trưởng bền vững; môi trường thuế ổn định, ưu đãi cho cộng đồng doanh nghiệp...

Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn; cũng như các ý kiến, phát biểu, tham luận tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng tích cực, thể hiện sự khát vọng của các đại biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết cho ta sức mạnh, hợp tác cho ta lợi ích, đối thoại củng cố niềm tin,” “cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và khát vọng; cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển,” “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư và môi trường kinh doanh của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trải qua nhiều khó khăn sau 80 năm giành độc lập dân tộc, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, ủng hộ của nhân dân, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam vẫn phát triển tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, Việt Nam đã mạnh mẽ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, các thách thức phi truyền thống... để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát tốt lạm phát, bội chi, nợ công, nợ Chính phủ; bảo đảm được các cân đối lớn. Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống người dân được nâng lên, Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc lên hạng 46 năm 2025; chính trị-xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, với việc dành khoảng 1,1 triệu tỷ chi cho an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, trong đó có 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 17 thành viên G20; ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về quyết tâm cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

Đặc biệt, triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết về đột phá về xây dựng thể chế và thực thi pháp luật; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân...

Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 4.300 quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2025 xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 xếp hạng 71/193, tăng 15 bậc so với năm 2020. Việt Nam là một điểm sáng trong thu hút FDI, với tổng vốn FDI giai đoạn 2021-2025 ước đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với giai đoạn 2016-2020 và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Khẳng định, những kết quả kinh tế nổi bật đạt được của Việt Nam có phần đóng góp quan trọng của doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp khu vực FDI, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp quan trọng, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các đối tác phát triển trong suốt thời gian qua.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng: Chất lượng đầu tư, trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa còn thấp; sự liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong nước và FDI còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Số lượng, quy mô các dự án đầu tư vào công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường còn khiêm tốn; còn tình trạng một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong

Thông tin đến Diễn đàn về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian tới, với việc vươn ra biển lớn, bay cao lên vũ trụ và tiến sâu vào lòng đất để thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc, phù hợp xu thế phát triển; phát triển kinh tế số phải gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Do đó, việc phát triển xanh, nhanh nhưng phải bền vững được Việt Nam triển khai và cam kết mạnh mẽ; mong muốn bạn bè quốc tế ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam về vốn, công nghệ, quản trị, thị trường...

Việt Nam tập trung giữ ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kết nối nền kinh tế Việt Nam với các nước trên thế giới, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp trên thế giới.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác công-tư, khuyến khích sự tham gia của tất cả chủ thể trong xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số phải được thực hiện thông qua vai trò quản trị, điều tiết vĩ mô của Nhà nước và cụ thể hóa thông qua nhận thức, hành động của từng người dân, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp; phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng logistics, đô thị thông minh, trung tâm dữ liệu, mạng 5G và điện toán đám mây.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng,” Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; kết nối, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển; phát triển bền vững theo tiêu chí ESG (Môi trường-Xã hội); nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp cần có sự thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tập trung vào các chỉ số môi trường và xã hội trong từng sản phẩm.

Cho rằng, không một quốc gia, nền kinh tế nào vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng chỉ rõ chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay.

Thủ tướng cho biết, với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững,” Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hành động, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi những những mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2025, tạo nền tảng hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030.

Giải đáp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và cho biết, Chính phủ đang nỗ lực giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với tinh thần hợp tác, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, cùng nhau kiến tạo một nền kinh tế xanh, cạnh tranh và bền vững, vì thịnh vượng chung của cả khu vực và thế giới; góp phần cùng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

