Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch giai đoạn 1 được điều chỉnh quy mô từ đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h thành đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế.

Cầu Nhơn Trạch được đầu tư bổ sung đơn nguyên thứ 2 (cầu Nhơn Trạch 2 dài hơn 2.000m được đầu tư bên cạnh cầu Nhơn Trạch hiện hữu, khoảng cách giữa hai cầu từ 2-6m, bề rộng cầu 19,75m, cầu và đường đầu cầu là gần 3,5km).

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh là hơn 7.900 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư hơn 6.955 tỷ đồng theo phương án phê duyệt ban đầu.

Cơ cấu nguồn vốn bao gồm vốn vay ODA của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Chính phủ Hàn Quốc hơn 5.187 tỷ đồng (khoảng hơn 213 triệu USD) sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí tư vấn nước ngoài (không bao gồm thuế VAT), dự phòng phần vốn ODA. Vốn đối ứng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán thuế VAT (phần chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn nước ngoài), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong nước, chi phí khác... theo các quy định hiện hành, chi phí giải phóng mặt bằng, dự phòng phần vốn đối ứng.

Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến năm 2030.

Dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 8km. Điểm đầu giao với Tỉnh lộ 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Km5+000), nay thuộc phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai). Điểm cuối kết nối với Dự án thành phần 1 tại Km13+140 thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyến được đưa vào khai thác từ tháng 8/2025 với quy mô 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn tương đương đường cấp III đồng bằng.

Theo phương án được duyệt ban đầu, công trình có tổng mức đầu tư là hơn 6.955 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc là hơn 4.175 tỷ đồng; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là gần 2.780 tỷ đồng./.

Nhiều phương án hoàn thiện cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đưa ra 5 phương án (ngoài phương án đã trình trước đó) để đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến dự án thành phần 1A lên 8 làn xe cao tốc (cả phần cầu Nhơn Trạch và phần đường).