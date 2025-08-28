Đồng Tháp có trên 40 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch nghiêm trọng

Nằm bên bờ sông Tiền, có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt chia cắt, tỉnh Đồng Tháp luôn phải đối mặt nguy cơ sạt lở bờ sông rạch với diễn biến phức tạp, khó lường.

Nhất là tại địa bàn các xã vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền phía Tây như: Bình Phú, Thanh Hưng, Cái Bè, Hội Cư, Hiệp Đức,…vốn nền đất yếu, sông rạch nhiều, phương tiện thủy lưu thông thường xuyên và là địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai mưa lũ hàng năm.

Ghi nhận thực tế, từ đầu mùa mưa lũ 2025 đến nay, trên địa bàn các xã vùng kiểm soát lũ phía Tây Đồng Tháp đã xảy ra trên 40 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch nghiêm trọng; tổng chiều dài ước gần 2.500 m.

Sông Trà Tân, sông Ba Rày, sông Phú An, kênh số 7, kênh 28, sông Cái Bè, sông Thuộc Nhiêu, sông Rạch Ruộng, kênh Nguyễn Tấn Thành...là những tuyến sông ngòi, kênh rạch thường xuyên xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội Cư Nguyễn Văn Nhiệm cho biết, trên địa bàn xã hiện còn 4 điểm sạt lở nghiêm trọng gồm điểm sạt lở bờ Đông kênh 28 có chiều dài gần 100 m cắt đứt tuyến đường giao thông kết nối xã Hội Cư với các xã lân cận trong vùng và 03 điểm sạt lở trên tuyến kênh số 7 có tổng chiều dài trên 230 m.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm đánh giá, ước tính cần đầu tư kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng khắc phục các điểm sạt lở trên, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân địa bàn ngập lũ, giảm nhẹ thiên tai.

Trước mắt, địa phương đã tổ chức rào chắn, cảnh báo người dân không qua lại điểm sạt lở mà chuyển sang lưu thông theo các tuyến đường khác an toàn hơn trong khi chờ xử lý triệt để.

Con sông Phú An là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối sông Tiền phía Nam với vùng Đồng Tháp Mười phía Bắc thuộc tỉnh Đồng Tháp, chảy qua địa bàn các xã Cái Bè, Bình Phú, Mỹ Thành….

Sông dài, rộng, lòng sông sâu với nhiều đoạn quanh co, uốn khúc, dòng chảy mạnh cùng phương tiện thủy thường xuyên lưu thông mật độ cao khiến diễn biến sạt lở phức tạp, khó lường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú Lê Văn Chính cho biết, trên tuyến sông này hiện còn 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài khoảng 110 m gồm: điểm sạt lở bờ Đông sông Phú An thuộc địa bàn ấp 4 có chiều dài trên 30 m; điểm sạt lở bờ Tây sông Phú An thuộc địa bàn ấp 6 dài 35 m và điểm sạt lở bờ Tây sông Phú An thuôc địa bàn ấp 4 có chiều dài 45 m.

Trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư khoảng 16 tỷ đồng khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng bờ Tây sông Phú An thuộc địa bàn ấp 6 (xã Bình Phú) có chiều dài trên 200 m.

Điểm sạt lở này vừa khắc phục xong thì đoạn gần kề qua phần đất bà Trần Thị Mai thuộc địa bàn ấp 6 tiếp tục sạt lở. Hiện tuyến đường giao thông qua đây bị cắt đứt. Việc đi lại của bà con trong khu vực hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Trước tình hình sạt lở đe dọa an toàn cho gia đình, bà Trần Thị Mai lo lắng chia sẻ” Mấy hôm nay mưa gió kéo dài và lũ lụt từ thượng nguồn đang đổ về khiến cả nhà tôi hết sức lo lắng. Mong sao nhà nước sớm khắc phục để bà con nơi đây an tâm ổn định cuộc sống”

Xã Hiệp Đức có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nền đất yếu nên tình hình sạt lở bờ sông rạch tại địa phương trong thời gian qua cũng diễn biến phức tạp.

Đặc biệt là tuyến sông Ba Rày - đoạn qua các xã Hiệp Đức, xã Bình Phú, phường Thanh Hòa (tỉnh Đồng Tháp). Trên con sông này, trong các năm qua đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng cắt đứt giao thông đường 54B phía bờ Đông và đường 54C phía bờ Tây sông Ba Rày; ngân sách địa phương phải đầu tư hàng kinh phí lớn để khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cũng như giao thương, tiêu thụ nông sản hàng hóa, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp) Phạm Công Trang cho biết, được sự hỗ trợ từ ngân sách, địa phương hiện đang đầu tư gần 2,3 tỷ đồng xử lý khắc phục 4 điểm sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ba Rày. Qua đó, giúp khôi phục giao thương, đi lại, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ an toàn về sản xuất và đời sống.

Sạt lở do nhiều nguyên nhân như: nền đất yếu, địa bàn sông rạch chia cắt, vào mùa mưa lũ hàng năm dòng chảy mạnh, tàu bè lưu thông thường xuyên tạo sóng lớn cùng các tác nhân khác tác đông khiến xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khó lường.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang, nhằm khắc phục sạt lở, giảm nhẹ thiên tai một cách căn cơ, bền vững, địa phương coi trọng kết hợp đồng bộ cả hai giải pháp công trình và phi công trình.

Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ các địa phương về kinh phí xử lý, khắc phục những điểm sạt lở qui mô vừa và nhỏ gắn với với phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn.

Được giao phân cấp quản lý, khi xảy ra sạt lở các địa phương phải chủ động kiểm tra, rà soát mức độ thiệt hại, phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa theo mức độ sạt lở để tiến hành xử lý rốt ráo.

Thực hiện phân cấp quản lý và trách nhiệm được giao, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng dân cư về việc cần nâng cao ý thức phòng ngừa sạt lở; tích cực trồng cây chắn sóng, chắn gió; nuôi lục bình gây bối, tạo bãi nhằm giúp hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông ngòi, kênh rạch gắn với kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây cất lấn chiếm bờ sông rạch cũng như phạm vi hành lang bảo vệ các công trình trình thủy lợi.

Những điểm sạt lở lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí khắc phục tử nguồn ngân sách tỉnh hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Trước mắt, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khảo sát, lập danh mục 45 điểm sạt lở cần xử lý khẩn cấp, tổng chiều dài gần 5.500 m và kinh phí ước tính đầu tư khắc phục gần 25 tỷ đồng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương triển khai các bước xử lý, khắc phục, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Về lâu dài, để khắc phục sạt lở một cách căn cơ, tỉnh tăng cường rà soát, quy hoạch lại các tuyến dân cư ven sông, ven biển có nguy cơ sạt lở cao; quy hoạch luồng tuyến phương tiện thủy lưu thông và quy định tốc độ tối đa của tàu thuyền tại một số trục kênh rạch, sông ngòi chính đề phòng sạt lở; quy hoạch phạm vi đào kênh và đắp đê gắn với quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ.

Ngoài ra, đầu tư hoàn thiện các ô đê bao bảo vệ khu dân cư, vùng chuyên canh cây ăn trái, vùng chuyên canh lúa năng suất cao trên địa bàn khu vực kiểm soát lũ phía Tây theo quy hoạch được duyệt…theo hướng “chung sống với lũ”, giảm nhẹ thiên tai vừa đảm bảo phát triển bền vững./.

