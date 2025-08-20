Dự án Bauxite-Alumin Dakcheung: Kết nối hợp tác Việt-Lào, thúc đẩy tăng trưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/8, tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong (Nam Lào), Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đã đến thăm và làm việc tại Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxite và chế biến alumin Dakcheung của Tập đoàn Việt Phương.

Đây là dự án công nghiệp trọng điểm, tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, được triển khai trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hóa và Khoa học-Kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Phương, phụ trách điều hành công trường, đã báo cáo tiến độ triển khai.

Theo kế hoạch, tổ hợp sẽ đi vào vận hành thương mại từ quý 1/2028 với công suất thiết kế 1 triệu tấn alumin/năm, trên diện tích 86,71 km2.

Dự án áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ, chú trọng giải pháp thân thiện môi trường như tái sử dụng nước, giảm phát thải, quản lý chất thải bùn đỏ theo chuẩn quốc tế, đồng thời tích hợp tự động hóa và điều khiển số hóa, hướng tới mô hình vận hành thông minh.

Ông Đinh Xuân Hoàng cho biết về mặt xã hội, dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo kỹ thuật, quản lý và chuyển giao công nghệ; đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông, điện, nước và dịch vụ xã hội.

Đây được coi là yếu tố then chốt góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy giảm nghèo bền vững, đồng thời củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác của Lào đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình triển khai dự án và được ông Nguyễn Lê Quý Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Việt Phương, trực tiếp giải đáp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena với các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông khẳng định khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại nhiều kết quả nổi bật. Về kinh tế, dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp 30-60 triệu USD/năm cho ngân sách Lào và tỉnh Sekong, tổng cộng khoảng 1,2 tỷ USD trong suốt thời gian tô nhượng; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến sâu, cơ khí, điện và các ngành dịch vụ liên quan, từng bước đưa kinh tế Sekong chuyển dịch từ nông-lâm nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ hiện đại, hội nhập chuỗi cung ứng alumin toàn cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Việt Phương trong triển khai dự án và chỉ đạo các ủy ban, cơ quan, ban ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Ông đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo cấp trên về kiến nghị của doanh nghiệp, nhấn mạnh rằng nhà máy sản xuất điện-hơi công nghiệp-khí hóa than là một hạng mục không thể tách rời của dự án.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương được yêu cầu tổng kết kết quả khảo sát các dự án tương tự đã triển khai tại Việt Nam, để so sánh, rút kinh nghiệm và kịp thời hỗ trợ Tập đoàn Việt Phương tại Lào, thúc đẩy dự án sớm đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các bộ, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tận dụng kinh nghiệm từ Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả.

Ông bày tỏ kỳ vọng dự án, sau khi hoàn thành, sẽ góp phần hình thành diện mạo mới, trở thành động lực tăng trưởng của Nam Lào, đồng thời xây dựng khu công nghiệp hiện đại tại Sekong, tương tự mô hình phát triển gắn với dự án bauxite ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương./.

