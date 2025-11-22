Du lịch Việt sẽ quảng bá hình ảnh điểm đến độc đáo ở xứ sở chuột túi

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giới thiệu du lịch, kết nối doanh nghiệp tại Melbourne và Sydney, Australia từ ngày 23-29/11.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại nước ngoài trong năm 2025; triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng như: Gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Australia (B2B); Giới thiệu du lịch Việt Nam; Biểu diễn nghệ thuật truyền thống; Tiệc giao thương và bốc thăm trúng thưởng…

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đoàn sẽ cập nhật tình hình phát triển du lịch Việt Nam, giao thông hàng không thuận tiện và chính sách mới liên quan tới du lịch, trong đó có chính sách thị thực thuận lợi cho khách quốc tế; giới thiệu hệ thống doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên, khách sạn chất lượng cao…

Hiện Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho khách Australia thông qua chính sách thị thực điện tử đơn giản và nhanh chóng. Kết nối hàng không giữa hai nước cũng ngày càng thuận tiện, với các chuyến bay thẳng từ Melbourne, Sydney và Perth đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp du khách dễ dàng tiếp cận điểm đến.

Du khách quốc tế xúc động khi nhận món quà ý nghĩa từ những người bạn Việt Nam. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam nổi tiếng là “bếp ăn của thế giới,” từ món truyền thống đến hệ thống nhà hàng đạt sao Michelin luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khách Australia. Những bãi biển tuyệt đẹp, thành phố sôi động và các di sản được UNESCO công nhận chính là nền tảng để du khách Australia coi Việt Nam là lựa chọn hàng đầu trên hành trình khám phá châu Á.

Australia được xem là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam nhờ tệp khách có thu nhập cao, thời gian lưu trú dài và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng tăng. Người dân Australia ưu tiên chọn những điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa, là những yếu tố hoàn toàn phù hợp với thế mạnh của Việt Nam.

Sản phẩm được thị trường này quan tâm gồm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và bền vững, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng biển, du lịch di sản văn hóa, du lịch kết hợp công tác và du lịch chậm. Lãnh đạo ngành Việt Nam đánh giá đây đều là những loại hình mà chúng ta đang có lợi thế cạnh tranh và có khả năng đáp ứng sâu rộng./.

Các số liệu mới cho thấy Việt Nam đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Australia. InsideAsia Tours ghi nhận lượng đặt tour trực tiếp từ xứ sở chuột túi đến Việt Nam trong nửa đầu 2025 tăng 46% so với cùng kỳ 2024. Theo ATIA, Việt Nam cũng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng khách Australia đi du lịch nước ngoài trong tháng 4/2025, đạt 28,5%, vượt Nhật Bản và Trung Quốc. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Australia tiếp tục nằm trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 447.000 lượt, khẳng định sức hút và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này.

