Đức Phúc tiết lộ chi hàng tỷ đồng cho 3 phút tỏa sáng tại Cuộc thi Intervision

Để có màn biểu diễn hoành tráng trong Cuộc thi Intervision 2025 tại Liên bang Nga, ca sỹ Đức Phúc đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng.

Vừa trở về Việt Nam, ca sỹ Đức Phúc đã có cuộc gặp gỡ các cơ quan báo chí chiều 27/9 tại Hà Nội, chia sẻ về hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân Intervision 2025.

Theo nam ca sỹ, đại diện mỗi quốc gia được Ban tổ chức cuộc thi đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại cho êkip 10 người nhưng riêng êkip của Đức Phúc lên đến 16-17 người.

Tốn kém nhất là chi phí đầu tư cho hiệu ứng trên sân khấu. Riêng hiệu ứng lửa (10 máy tạo lửa) trong ba ngày (thử sân khấu, giả định và chính thức) đã tốn 2 tỷ đồng.

Ban đầu khi nghe báo giá, ca sỹ cũng "choáng" vì không nghĩ tốn kém thế. Tuy nhiên vì muốn có một tổng thể tiết mục hoàn hảo nhất, hơn nữa, Đức Phúc nghĩ tham gia cuộc thi âm nhạc uy tín quốc tế này là cơ hội có một không hai trong đời nên đã quyết định "chơi lớn."

Nam ca sỹ cho rằng một tiết mục hay, hấp dẫn phải có sự tổng hòa giữa vocal (giọng hát), trình diễn, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác.

"Lúc tập luyện, tôi đã được nghe đại diện của hơn 20 quốc gia hát như 'mở đĩa'. Giọng hát của tôi không bằng họ. Tôi tự hỏi vậy mình sẽ bù đắp bằng gì," Đức Phúc chia sẻ.

Vậy là ca sỹ và êkip đã bàn bạc kỹ để tạo ra một tiết mục trong ba phút, khiến cho khán giả liên tục bất ngờ và quan trọng là phải mang đậm văn hóa cũng như tinh thần, khát vọng của người Việt Nam.

Đức Phúc cũng tiết lộ thêm anh sẽ trích 1 tỷ đồng cho các quỹ thiện nguyện trong nước như một cách ăn mừng chiến thắng, kỷ niệm 10 năm làm nghề đầy ý nghĩa của bản thân.

Trước đó ngày 26/9, Đức Phúc vừa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế này./.

Đức Phúc mang chiến thắng Intervision 2025 về cho Việt Nam Đại diện Việt Nam, ca sỹ Đức Phúc, giành ngôi vô địch Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Moskva với màn trình diễn ấn tượng “Phù Đổng Thiên Vương,” vượt qua các thí sinh đến từ 22 quốc gia.