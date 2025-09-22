Đức Phúc với sứ mệnh truyền cảm hứng

Khi tất cả các thí sinh Intervision được mời lên sân khấu để chờ kết quả đánh giá của 23 giám khảo, Đức Phúc đã chọn vị trí đứng sau lưng tất cả các thí sinh khác dù tầm vóc người Việt Nam khó có thể cao hơn người châu Âu, Trung Á.

Người dẫn chương trình lần lượt công bố xếp hạng nhất nhì ba của từng giám khảo và cứ hết ba giám khảo thì lại sơ kết một lần vị trí các thí sinh. Một cách làm gây được sự hồi hộp và thu hút tất cả sự chú ý của khán giả.

Đến khi bảng điện tử hiện số điểm 422 cao nhất, thí sinh Belarus ôm chầm lấy Đức Phúc chúc mừng, Phúc vẫn chưa tin rằng mình đã “đăng quang,” đưa cái tên Việt Nam lên bảng vàng cuộc thi quốc tế âm nhạc sau hơn 40 năm kể từ giải âm nhạc quốc tế Dresden với giải Grand Prix cho ca sỹ Ái Vân.

Trước khi có kết quả cuối cùng, trưởng Ban giám khảo cuộc thi, Nghệ sỹ Nhân dân Liên bang Nga, nhà soạn nhạc Igor Matvienko trên sân khấu đã nhận xét công khai rằng việc chấm điểm rất khó khăn vì các tiết mục đại diện cho các nét văn hóa khác nhau, song theo ông, tiết mục “kiểu mẫu” nhất là của thí sinh đến Việt Nam.

Theo ông, nghệ sỹ đã trình bày bài hát theo phong cách "hiện đại, kịch tính và thú vị," nhấn mạnh đến yếu tố dân tộc và trang phục độc đáo. Đáng chú ý là cả khán phòng đều ồ lên tán thưởng trước nhận xét của ông.

Hãy thử điểm qua một số nhận xét trên mạng của khán giả Nga: "Giọng hát và màn trình diễn tuyệt vời nhất, âm nhạc đầy phong cách"; "Nổi da gà, một màn trình diễn thật sự tuyệt vời"; "Thật tuyệt vời. Rõ ràng là ca sỹ chuẩn bị rất kỹ. Tôi bình chọn cho ca sỹ này"; "Màn trình diễn tuyệt vời! Tôi không ngờ một bài hát đến từ Việt Nam lại hài hòa và dễ nghe đến vậy. Hơn nữa, video và các vũ công cũng rất đáng yêu. Có lẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất mà tôi có thể đắm chìm trong giai điệu."

"Việt Nam thật mạnh mẽ và hùng tráng! Tôi rất phấn khích, cả màn trình diễn lẫn giọng hát đều đỉnh cao," một người khác viết.

Cũng ngay tại cuộc thi một số khán giả đã đề nghị phóng viên TTXVN quay và chuyển đến Đức Phúc những lời chúc mừng nồng nhiệt đến một giọng ca chỉ 3 phút trước còn xa lạ.

Thậm chí trong nhóm người hâm mộ của Nga, chị Anna cho biết chiến thắng của ca sỹ Việt Nam là thuyết phục. Chiến thắng của Đức Phúc là chiến thắng của họ, vì họ đã được thưởng thức một tiết mục nghệ thuật hoàn mỹ, vì cái đẹp, chất lượng nghệ thuật đã lên ngôi!

Lễ báo công đầu tiên của Đức Phúc tại Đại sứ quán Việt Nam đã tập hợp rất đông các bạn trẻ sinh viên và con em cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh Đức Phúc đã chinh phục được khán giả Nga và đồng bào tại Nga không chỉ bằng giọng hát, bằng màn biểu diễn đặc sắc, mà hơn thế, bằng tấm lòng, bằng phong cách giao lưu, giao tiếp chân thành, gây ấn tượng cho đại đa số các phóng viên Nga. Chính vì điều đó mà Đại sứ đã dành hội trường Đại sứ quán để người hâm mộ trẻ được giao lưu với thần tượng của mình.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc mừng Đức Phúc. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Hướng tới các bạn trẻ trong hội trường, Đức Phúc chia sẻ tập trung cao độ vào đam mê, vào công việc, tận sức, chỉn chu trong mỗi công việc mình làm là điều Phúc tâm niệm trong hơn 10 năm làm nghề, ít nhất để không phải hối tiếc.

Một lời chia sẻ phảng phất tinh thần "thép đã tôi thế đấy," song là từ một nghệ sỹ thế hệ Gen Z của Việt Nam!

Thực tế trong 10 ngày chuẩn bị cho đêm thi chung kết, cả team của Đức Phúc đều phải công nhận rằng Phúc rất cầu toàn, yêu cầu hoàn hảo từng chi tiết, đội Việt Nam luôn lạm khung thời gian 2 tiếng họp mà ban tổ chức dành cho mỗi quốc gia mỗi lần.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Đức Phúc không “vờ” khiêm tốn phủ nhận vai trò đại diện của thế hệ trẻ. Với Phúc đây không phải là “hào quang” mà là sứ mệnh, là trách nhiệm. Phúc hiểu có nhiều con đường để thành công, để nổi tiếng, kể cả đi kèm với tai tiếng. Song Phúc chọn con đường đi đến thành công và đồng thời làm gương cho người dõi theo mình. Và sự nổi tiếng càng lớn, trách nhiệm làm gương càng cao. Đi trên con đường không dễ dàng và đôi khi nhiều cám dỗ tiêu cực, Phúc chọn cho mình công cụ hàng đầu là sự lễ phép, là ý thức về trách nhiệm trong mọi lời ăn tiếng nói và hành động.

Hoàn toàn có thể kiểm chứng lời Phúc nếu nghe tất cả các cuộc giao lưu của Phúc tại Intervision, từ thái độ chan hòa và quý mến dành cho tất cả các bạn cùng thi, cho đến lời nói tôn trọng và đánh giá cao hành động rút khỏi cuộc thi của ca sỹ chủ nhà Shaman, những lời kính trọng đầu tiên dành cho các nghệ sỹ tên tuổi của Nga tại buổi giao lưu trực tiếp trên sóng truyền hình, dành tặng chiến thắng cho cả nước, tấm lòng với hoạt động từ thiện, cho tới lời cảm ơn gửi đến tất cả đồng bào của mình tại Nga. Tất cả với Phúc đều tự nhiên, vì nó xuất phát từ lựa chọn của Phúc - đó nền tảng đạo đức, là những giá trị vững bền.

Đức Phúc và người hâm mộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Từ quán quân The Voice của Việt Nam đến quán quân âm nhạc quốc tế Intervision, hẳn Phúc có rất nhiều bí quyết thành công.

Tiếp theo Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ thu hút cả triệu người tham dự chỉ trong một tuần mở cửa Hè vừa qua, nay nền nghệ thuật Việt Nam có thêm một đại diện thật đẹp, thật xứng đáng, thật thuyết phục với Xứ sở Bạch Dương và hơn thế, giới trẻ Việt Nam có thêm một ngôi sao hướng đạo tử tế và bản lĩnh, xây dựng thành công dựa vào thực lực, trí tuệ và trách nhiệm xã hội./.

Thủ tướng chúc mừng ca sỹ Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng và biểu dương ca sỹ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, mang niềm tự hào âm nhạc Việt Nam ra thế giới.