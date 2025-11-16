Fitch Ratings nâng xếp hạng tín dụng dài hạn của Hy Lạp

AMNA, hãng thông tấn chính thức của Hy Lạp ngày 15/11 cho biết hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng dài hạn của Hy Lạp từ BBB- lên BBB, nhờ tốc độ giảm nợ nhanh chóng, hiệu suất tài chính vững mạnh và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong thông báo phát đi vào cuối ngày ngày 14/11, Fitch cho biết Hy Lạp đang trên đà giảm tỷ lệ nợ gần 20 điểm phần trăm trong giai đoạn 2024-2025, với mức nợ công dự kiến vào khoảng 120% GDP vào năm 2030.

Fitch nhấn mạnh tăng trưởng danh nghĩa của Hy Lạp ổn định khoảng 4%, ngân sách thặng dư và dự trữ tiền mặt đủ để chi trả các nhu cầu tài chính trong vài năm. Hãng này cũng đánh giá tình trạng thu thuế cải thiện, kiểm soát chi tiêu chặt chẽ và thặng dư ngân sách có thể vượt mức trung bình của nhóm BBB-.

Fitch nói thêm rằng ngành ngân hàng của Hy Lạp đã trở lại hạng tín nhiệm đầu tư sau một loạt cải thiện. Ông Pavlos Marinakis, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp, đã lên tiếng hoan nghênh động thái mới của Fitch và coi đây là bằng chứng cho thấy niềm tin quốc tế ngày càng tăng vào nền kinh tế nước này. Đồng thời, ông thừa nhận rằng áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt là về nhà ở, vẫn còn là một thách thức.

Vào tháng Năm, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng xếp hạng của Hy Lạp lên Baa3, mức thấp nhất trong hạng tín nhiệm đầu tư. Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P và hãng Fitch đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hy Lạp lên BBB- lần lượt vào tháng 10 và tháng 12/2023./.

