Gần 45.460 phụ huynh được mời đến trường vì có con vi phạm

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông sáng 5/11 cho biết, thông qua 2 ca tổng kiểm tra bãi giữ xe cho học sinh, đã phát hiện rất nhiều hành vi vi phạm như học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, cất giấu hung khí trong xe, sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã phát lệnh cho lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Đối với 2 ca công tác ngày 4/11 (từ 8-10 giờ và từ 14-16 giờ), lực lượng Cảnh sát giao thông 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương trời mưa, lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng không thực hiện), Cảnh sát giao thông đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 5.591 bãi giữ xe (3.992 bãi giữ xe trong trường, 1.599 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Qua tổng kiểm tra cho thấy, số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường lên tới 48.059 trường hợp (43.988 trường hợp gửi ở bãi giữ xe của trường, 4.071 trường hợp gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường).

Số trường hợp cất giấu hung khí trong xe 54 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 31 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 23 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: 22.758 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 19.717 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 3.041 trường hợp).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã mời 45.459 phụ huynh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh; yêu cầu 11.905 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe môtô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe môtô, xe gắn máy.

Đồng thời, yêu cầu 3.027 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe môtô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện./.

