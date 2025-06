Gây nhiều tranh cãi, Bí kíp luyện rồng (2025) vẫn kiếm doanh thu "đậm"

Răng Sún và Nấc Cụt lần đầu đối mặt. (Ảnh từ bản phim người đóng năm 2025)

“Bí kíp luyện rồng” (How to train your dragon) bản người đóng năm 2025 khẳng định giá trị của một câu chuyện hay và lối kể chuyện hiệu quả, dù làm lại gần như y nguyên bản phim 15 năm trước. Đây vừa là lý do phim được yêu thích, vừa là lý do gây tranh cãi.

Ra mắt từ ngày giữa tháng Sáu tại hơn 45 quốc gia, “Bí kíp luyện rồng” đều đặn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Mexico... Đến 24/6, phim vượt 359 triệu USD doanh thu toàn cầu, theo Box Office Mojo.

Tại Việt Nam, “Bí kíp luyện rồng” ra mắt từ 13/6, bản người đóng thu hơn 42 tỷ đồng (số liệu Box Office Vietnam) và đạt "top 1" trong tuần ra mắt.

Ở tuần thứ hai, dù bị áp đảo bởi tác phẩm mới (Út Lan), phim vẫn chứng tỏ vị thế trong phân khúc thiếu nhi trước "Lilo and Stitch" (bản người đóng) của Disney, "Elio" của Pixar và phim trong nước như "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu."

Trailer phim "Bí kíp luyện rồng" bản người đóng (2025):

“Bí kíp luyện rồng” được sáng tạo từ truyện gốc của Cressida Cowell, kể câu chuyện về thiếu niên người Viking tên Nấc Cụt (Mason Thames) và tình bạn kỳ lạ với chú rồng Răng Sún. Trong thế giới này, rồng và người Viking coi nhau là kẻ thù truyền kiếp.

Do không thể dùng sức mạnh thể chất đánh rồng, Nấc Cụt bị người làng coi thường, đặc biệt khi cậu là con trai của tộc trưởng (Gerard Butler). Tuy nhiên bằng trí tuệ, lòng vị tha và đôi khi bằng cả mạng sống của mình, cậu thiếu niên không chỉ chứng minh khả năng chế ngự loài rồng, mà còn hóa giải thù hận giữa hai bên để chung sống hòa bình.

Ngay từ bản hoạt hình, “Bí kíp luyện rồng” có nhiều lý do để được yêu thích. Từ Răng Sún - ngôi sao của phim, tổ hợp lai giữa chú mèo tinh nghịch, chú chó trung thành, vừa gần gũi nhưng cũng vừa huyền bí và dũng mãnh - đến câu chuyện và các nhân vật người có chiều sâu, truyền cảm hứng và niềm tin vào bản thân.

"Bí kíp luyện rồng" bản hoạt hình năm 2010. (Ảnh: DreamWorks)

Cây bút Peter Bradshaw của tờ Guardian nhận xét đây là “bộ phim gia đình thú vị, với một số cảnh bay tuyệt vời, mang đến có cảm giác thực tế thú vị về những nguy hiểm liên quan đến việc liều mạng vì người khác.”

Hình ảnh đẹp mắt, cảnh quan thiên nhiên vĩ đại, lỗng lẫy cùng những cảnh chiến đấu sống động. “Bí kíp luyện rồng” đạt 99% điểm cà chua tươi từ 210 lượt đánh giá của giới chuyên môn trên nền tảng Rotten Tomatoes.

15 năm sau, bản người đóng (live action) được làm lại với nội dung không đổi. Kinh phí phim được công bố là 150 triệu USD, thấp hơn bản hoạt hình - 165 triệu USD, song vẫn được đầu tư tỉ mỉ về phục trang, hóa trang, tạo hình nhân vật.

Đạo diễn Dean DeBlois của phim (đồng thời là đạo diễn phim hoạt hình) chia sẻ muốn đi sâu hơn một chút vào các nhân vật, để làm phong phú thêm trải nghiệm, làm các cảnh hành động, cảnh bay trở nên dữ dội hơn, nhập vai hơn

Tuy vậy việc quyết định làm lại phim “y sì đúc” bản hoạt hình chia giới phê bình thành hai nửa ủng hộ và không ủng hộ.

Những người ủng hộ khen phim trung thành với tinh thần gốc, có hiệu ứng CGI ấn tượng. Trang AP khen bộ phim tái hiện tốt tinh thần hoạt hình, phần hình ảnh của những chú rồng nói chung và Răng Sún nói riêng đều chân thực và có chiều sâu. Entertaimnet Weekly và Film Focus Online khen về cả mặt nghe và nhìn, cùng âm nhạc xuất sắc từ John Powell…

Bản phim mới khởi nguồn nhiều bàn tán vì không sáng tạo, "quá an toàn." (Ảnh từ phim)

Song song với đó là những ý kiến cho rằng bản người đóng thiếu tính đột phá và sáng tạo, quá an toàn nên chọn đi theo phương án “shot-for-shot” (giống từng cảnh). Trang Loud and Clear nhận xét phim gợi cảm giác “đã xem rồi” và rất dễ bị quên lãng.

Chuyên trang giải trí The Wrap nhận xét mối quan hệ giữa các nhân vật không tự nhiên như phim gốc, cho rằng quyết định làm bản người hóa chỉ là chiến lược kiếm doanh thu.

Bất chấp 9 người 10 ý, “Bí kíp luyện rồng” vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho khán giả mọi độ tuổi khi đến rạp Hè này. Dự kiến doanh thu phim tiếp tục tăng, chạm ngưỡng 650-800 triệu USD - vượt bản phim gốc (495 triệu USD)./.

Bí kíp luyện rồng: Cuộc phiêu lưu vào vùng đất bí ẩn Sau khi Hiccup tạo ra một thế giới hòa bình cho loài rồng, Răng Sún phát hiện ra một người bạn mới đầy bí hiểm, khi nguy hiểm ập đến ngôi làng, cả Hiccup và Răng Sún đều đã đứng lên bảo vệ giống loài.