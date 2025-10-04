Giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng

Giá dầu thế giới chốt phiên cuối tuần tăng, nhưng khép lại tuần qua với mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng, sau các thông tin về khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, tăng sản lượng.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên 3/10 tăng 42 xu Mỹ, hay 0,7%, lên 64,53 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 40 xu Mỹ, hay 0,7%, lên 60,88 USD/thùng.

Giá dầu đã lao dốc 3% trong phiên đầu tuần 29/9, khi triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng đã tạo áp lực lên "vàng đen." Giá dầu Brent giảm tới 2,16 USD (tương đương 3,1%) xuống chốt phiên ở mức 67,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI cũng giảm 2,27 USD (3,45%) xuống còn 63,45 USD/thùng.

Trong phiên 1/10, giá dầu đã chạm đáy 16 tuần, khi tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu, trong khi thị trường cũng dự báo nguồn cung dầu sẽ tăng trong thời gian tới.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 68 xu Mỹ, tương đương 1%, xuống 65,35 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 59 xu, tương đương 0,9%, xuống 61,78 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 5/6 đối với dầu Brent và từ ngày 30/5 đối với dầu WTI.

Giá dầu chốt phiên 2/10 giảm khoảng 2% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng và ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, do những lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường trước thềm cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent giảm 1,24 USD, tương đương 1,9%, xuống 64,11 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 2/6. Giá dầu WTI giảm 1,3 USD, hay 2,1%, chốt phiên còn 60,48 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 30/5.

Trong cả tuần, giá dầu Brent giảm 8,1%, trong khi giá dầu WTI giảm 7,4% trong tuần.

Phó Chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial, Dennis Kissler, cho rằng khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng và đường ống dẫn dầu Iraq/Kurd bắt đầu hoạt động trở lại sau hai năm đóng cửa đang khiến người bán tiếp tục bán dầu thô. Phong trào Hamas cũng đang bắt đầu đàm phán với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch hòa bình tại dải Gaza.

Thêm vào đó, dữ liệu về dự trữ dầu của Cơ quan Năng lượng Mỹ (IEA) đầu tuần này cho thấy giá dầu khó có thể tăng trong ngắn hạn.

Bốn nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán của OPEC+ cho biết, tám quốc gia của nhóm có khả năng sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu tại cuộc họp vào ngày 5/10, trong đó quốc gia dẫn đầu là Saudi Arabia đang thúc đẩy việc tăng mạnh để giành lại thị phần, còn Nga lại đề xuất mức tăng khiêm tốn hơn.

Các nhà phân tích nhận định nguồn cung từ OPEC+ có thể tăng và hoạt động của các nhà máy lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Các nhà phân tích của JPMorgan tin rằng tháng 9/2025 đánh dấu một bước ngoặt, khi thị trường dầu mỏ hướng tới thặng dư đáng kể trong quý 4/2025 và sang năm sau.

Bộ Dầu mỏ Iraq đầu tuần này cho biết, thông qua một đường ống dẫn dầu từ khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/9, lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đã đặt thời hạn chót cho Hamas đến tối 5/10 để đồng ý với đề xuất của ông về việc chấm dứt xung đột tại dải Gaza.

Tại Mỹ, báo cáo của EIA hôm 1/10 cho thấy, dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của nước này đã tăng vào tuần trước do hoạt động lọc dầu và nhu cầu giảm sút./.

