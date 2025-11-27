Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường

Ngày 27/11, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Từ ngày 16-20/11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa hơn 900 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại về người, tài sản, công trình giao thông, đê điều và hoạt động sản xuất tại các địa phương khu vực phía Đông và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Mưa lớn trên diện rộng, làm mực nước sông Ba, sông Kôn, sông Hà Thanh tăng nhanh, xuất hiện lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 3. Việc khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng đã khiến nhiều nhà dân (đã bị hư hại trong bão 13) sập đổ, tốc mái, sập tường, nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông và hệ thống điện bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 15 giờ ngày 26/11 đã làm 5 người chết, 11 người bị thương (trong đó do bão số 13: 2 người chết, 8 người bị thương; đợt mưa lũ: 3 người chết, 3 người bị thương); hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi,... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng). Các địa phương vẫn đang thống kê, xác minh về thiệt hại.

Trước đó, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Sau bão số 13 đổ bộ, hiện địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão; đánh giá tình hình nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 do bão số 13 tại 65 xã, phường.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục khẩn cấp các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình do thiên tai. Rà soát, tổng hợp các công trình cấp bách ưu tiên thực hiện ngay để bảo đảm an toàn, nhất là các công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng quan trọng.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tiếp tục duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ để khẩn trương khắc phục bão lũ và phòng chống đối với các đợt thiên tai tiếp theo./.

