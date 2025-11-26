Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) sẽ dao động ở trên mức báo động 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông tỉnh Gia Lai. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong khi đó, trong 24 giờ tới, giữa Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm phía Nam đặc khu Trường Sa) có mưa bão, mưa rào và dông; trong dông có khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các vùng trên cả nước đêm 26 và ngày 27/11

Thành phố Hà Nội

- Đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 3; đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 3.



- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

