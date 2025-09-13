Giải pháp đột phá logistics Việt Nam-Campuchia có thể giúp cán mốc 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương

Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics Việt Nam - Campuchia” đã thảo luận các giải pháp đột phá hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030.

Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia diễn ra ngày 13/9/2025 tại Tây Ninh đã tập trung thảo luận các giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030.

Trọng tâm là phát triển đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, logistics và kho bãi; thúc đẩy các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới; và tạo cơ chế thuế quan ưu đãi. Sự kiện cũng ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ từ doanh nghiệp Campuchia trong việc xuất khẩu gạo chất lượng cao sang Việt Nam với điều kiện thuế và giá cả hợp lý./.