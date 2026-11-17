Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, thành phố Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ sinh thái số phục vụ công tác quản lý và điều hành trên nhiều lĩnh vực, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Ngày 17/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra mắt Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội (HanoiSchool).

Việc triển khai thí điểm Hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool được kỳ vọng tạo ra bước chuyển trong phương thức quản lý giáo dục, từ mô hình phân tán, phụ thuộc nhiều vào hồ sơ và báo cáo thủ công sang quản trị tập trung, thống nhất trên nền tảng dữ liệu số.

Theo Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 16/11/2026, HanoiSchool được định hướng phát triển từ nền tảng HanoiCheck hiện có thành hệ thống dùng chung phục vụ quản trị và điều hành giáo dục của thành phố.

Giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, trước khi đánh giá và đề xuất phương án mở rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Tích hợp quản trị, dạy học và điều hành trên một nền tảng

Điểm đáng chú ý của HanoiSchool là định hướng xây dựng một nền tảng tích hợp nhiều nghiệp vụ giáo dục, thay vì phát triển các ứng dụng riêng lẻ cho từng hoạt động quản lý. Hệ thống được thiết kế với 4 cấu phần cốt lõi, gồm HanoiCheck, quản trị trường học, quản lý học tập và tích hợp dữ liệu, bảng điều hành thông minh.

Trong đó, cấu phần HanoiCheck kế thừa các chức năng đang có, tập trung vào những hoạt động thiết yếu trong nhà trường như quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu. Đây là những nghiệp vụ gắn trực tiếp với hoạt động hằng ngày của trường học, đồng thời liên quan đến quyền lợi và sự quan tâm của phụ huynh.

(Ảnh: Sở KHCN Hà Nội)

Cấu phần thứ hai là quản trị trường học, hướng tới số hóa và quản lý tập trung hồ sơ giáo viên, học sinh, lớp học, cơ sở vật chất, tuyển sinh và đánh giá. Việc chuẩn hóa các thông tin này trên cùng một nền tảng giúp nhà trường có thể quản lý dữ liệu thống nhất, hạn chế tình trạng thông tin phân tán tại nhiều hệ thống hoặc phải nhập liệu nhiều lần.

Cấu phần thứ ba là hệ thống quản lý học tập bao gồm kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, chức năng giao bài, làm bài và học bạ số. Đây là thành phần mở rộng vai trò của HanoiSchool từ một công cụ quản lý hành chính sang nền tảng hỗ trợ trực tiếp hoạt động dạy và học.

Cấu phần cuối cùng là tích hợp và phân tích dữ liệu thông qua BI Dashboard (bảng điều hành thông minh). Hệ thống dự kiến tích hợp đăng nhập một lần (SSO), LearningID và kết nối dữ liệu, đồng thời cung cấp các bảng điều hành theo từng cấp quản lý.

Bốn cấu phần được thiết kế theo nguyên tắc xuyên suốt: Nhập dữ liệu một lần, sử dụng chung và thống nhất trên cùng nền tảng. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế việc giáo viên, nhân viên nhà trường phải khai báo lặp lại cùng một thông tin trên nhiều phần mềm khác nhau, đồng thời tạo điều kiện để dữ liệu được đồng bộ và khai thác hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, HanoiSchool không chỉ phục vụ công tác quản lý nội bộ của từng cơ sở giáo dục mà còn được định hướng trở thành công cụ kết nối thông tin giữa người sử dụng, nhà trường, chính quyền cấp xã, phường và cơ quan quản lý giáo dục cấp thành phố.

Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, hệ thống dự kiến hỗ trợ đăng nhập một lần thông qua iHanoi; trong giai đoạn chính thức sẽ sử dụng VNeID. Người dùng có thể tiếp cận các tiện ích thông qua LearningID và gửi phản hồi trên ứng dụng.

Ở cấp nhà trường, ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên có thể khai thác dữ liệu về chuyên cần, chất lượng học tập, thu chi bán trú và các cảnh báo bất thường. Trong khi đó, UBND xã, phường có thể theo dõi quy mô trường lớp, số lượng học sinh, tình hình an toàn thực phẩm bán trú và các khoản thu chi học đường.

Ở cấp thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ khai thác Dashboard điều hành thông minh, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành và kết nối với các nền tảng quốc gia. Qua đó, dữ liệu giáo dục được quản lý thống nhất, hỗ trợ công tác theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định quản lý.

Hệ thống cũng được định hướng tích hợp, kết nối với iHanoi, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia và Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục

Theo kế hoạch, Hệ thống HanoiSchool được triển khai giai đoạn 1 tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, bao gồm các cấp học từ mầm non đến THPT và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.



Việc lựa chọn các cơ sở giáo dục thuộc nhiều cấp học và loại hình khác nhau nhằm tạo cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống đối với các nghiệp vụ quản lý đa dạng, từ giáo dục mầm non đến phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh: "Chúng tôi rất muốn trong quá trình thí điểm này, các yêu cầu từ phía nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh sẽ được cập nhật để hoàn thiện. Chúng tôi xin cam kết không ngừng lắng nghe và thường xuyên nâng cấp và phát triển hệ thống cũng như đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho ngành giáo dục."

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Sở KHCN Hà Nội)

Ở giai đoạn xây dựng và tích hợp, HanoiSchool sẽ được kết nối với iHanoi, cơ sở dữ liệu ngành và Kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Hệ thống cũng phải trải qua quá trình kiểm thử, bao gồm kiểm thử tải và an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị, các trường tham gia sẽ được tập huấn, cấp tài khoản và hướng dẫn vận hành. Trong quá trình thí điểm, các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ người sử dụng và đối soát dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng Quy chế vận hành, trong đó xác định rõ trách nhiệm quản lý dữ liệu, bảo mật và phân quyền truy cập. Hệ thống cũng hướng tới tự động hóa công tác báo cáo thông qua BI Dashboard, giảm khối lượng công việc hành chính cho các cơ sở giáo dục.

Về phân công thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối điều phối chung, phụ trách kiến trúc, phần mềm, hạ tầng, tích hợp, an toàn dữ liệu, SSO/LearningID và hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì các nội dung nghiệp vụ giáo dục, cung cấp quy trình và dữ liệu ngành, hướng dẫn nhà trường và phối hợp đánh giá, nghiệm thu.

Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan phối hợp chuẩn hóa danh mục và tiêu chuẩn kết nối dữ liệu liên ngành, nhất là những thông tin liên quan đến sức khỏe học sinh, y tế trường học và an toàn thực phẩm. Uỷ ban Nhân dân xã, phường có trách nhiệm lựa chọn, chỉ đạo các trường thí điểm, khai thác Dashboard và giám sát hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Các nhà trường bố trí nhân lực tham gia tập huấn, vận hành, cập nhật và đối soát dữ liệu về trường, lớp, học sinh, điểm danh, bán trú và các khoản thu. Trong khi đó, đơn vị công nghệ tham gia hỗ trợ kỹ thuật tại trường, tuân thủ các yêu cầu bảo mật, không khai thác dữ liệu phục vụ mục đích thương mại và bàn giao đầy đủ dữ liệu thử nghiệm.

Theo kế hoạch, việc triển khai thí điểm và đánh giá HanoiSchool dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026./.

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