'Hà Nội cờ hoa' - gói trọn tình cảm 30 năm của NSND Mai Hoa với Thủ đô

Ngày 23/9, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa chính thức giới thiệu với khán giả album “Hà Nội cờ hoa,” mang đến một bất ngờ thú vị khi “thổi hồn” vào các ca khúc không chỉ bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng mà còn thăng hoa với những nốt nhạc ở âm vực cao.

Album do nhạc sỹ Hồng Kiên làm Giám đốc âm nhạc gồm 9 ca khúc: “Hà Nội trái tim hồng” (Nguyễn Đức Toàn), “Nhớ mùa Thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Trời Hà Nội xanh” (Văn Ký), “Hà Nội và tôi” (Lê Vinh), “Hà Nội mùa Thu” (Vũ Thanh), “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội mùa lá bay” (Hữu Xuân), “Chiều Hà Nội” (Vũ Quang Trung) và “Chị tôi” (Trọng Đài).

Về tựa đề của album, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa nói: "Năm 2025 nhiều dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước cũng như của Thủ đô Hà Nội. Khắp các con đường đều ngập tràn cờ, hoa rực rỡ. Hình ảnh này để lại ấn tượng sâu đậm không chỉ về thị giác mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam."

Là người đã sinh sống và gắn bó với mảnh đất này hơn 30 năm, chị muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để hòa chung vào niềm vui của dân tộc. Vì vậy, từ cách đây 6 tháng, nữ ca sỹ đã quyết định hiện thực hóa ý tưởng làm một album tuyển tập các ca khúc về Hà Nội.

Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa giới thiệu MV "Nhớ về Hà Nội" trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 23/9. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Khi được hỏi “trong số 9 ca khúc, bài nào làm khó chị nhất?”, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa cho hay đây đều là những bài chị đã hát nhiều lần và khán giả cũng nghe đi nghe lại nhiều lần. Chính sự quen thuộc ấy vừa là niềm vui nhưng cũng là áp lực cho ca sỹ, phải làm sao để khi hát vẫn “thổi hồn” vào ca khúc, đem lại cảm xúc mới mẻ cho người nghe.

Một ca khúc “làm khó” chị là “Hà Nội mùa lá bay.” Mai Hoa phải tìm ra cách hát sao cho vừa có sự truyền cảm lại vừa có sự “bay” lên trong âm thanh. Với chất giọng trầm đặc trưng để có thể hát “bay” lên như thế, chị đã phải dày công đầu tư về tâm sức, luyện giọng ở trạng thái trong trẻo hơn so với giọng hát bản năng.

“Có ý kiến nói rằng Mai Hoa hát âm trầm tốt hơn âm cao nhưng ở đĩa này tôi muốn thử thách mình bằng việc vượt qua điều đó. Tôi muốn thử xem liệu có phải Mai Hoa không chỉ hát được nốt trầm tốt, mà cũng có thể hát được âm cao có chất riêng không kém,” nữ ca sỹ bày tỏ.

Album “Hà Nội cờ hoa” được phối khí bởi nhạc sỹ nổi tiếng kỹ tính và chỉn chu trong làng nhạc Việt, đó là nhạc sỹ Hồng Kiên. Anh cũng là một người con của Hà Nội nên rất yêu và hiểu mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Mối duyên giữa một nhạc sỹ Hà Nội và một ca sỹ yêu Hà Nội, lại cùng thế hệ 7X đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ nhưng trên cả là đong đầy tình yêu về mảnh đất nghìn năm tuổi.

Nhạc sỹ cho rằng Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa hát như đang kể chuyện về Hà Nội từng thời kỳ, đưa khán giả “dạo chơi” trên đường Hà Nội, thưởng thức vị Thu của Hà Nội, ngắm nhìn sự văn minh của Hà Nội hòa trộn với trầm tích của Hà Thành xưa cũng như muốn tạo nên khung cảnh Hà Nội mà khán giả khi nghe sẽ cảm thấy chính mình ở trong các tác phẩm./.

