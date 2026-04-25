Hà Nội: Đang cháy lớn tại kho hàng chứa sơn và dung môi tại xã Đông Anh

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) huy động hàng chục xe chữa cháy thuộc khu vực số 1, 2, 14,18,20 cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Hùng Mạnh
Lửa và khói đen vẫn bốc cao vào lúc 22h ngày 25/4. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại địa bàn thuộc xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra hỏa hoạn là nơi chứa các sản phẩm liên quan đến sơn và dung môi, có diện tích hàng trăm mét vuông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) huy động hàng chục xe chữa cháy thuộc khu vực số 1, 2, 14,18,20 cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Đông Anh và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khống chế đám cháy. Bước đầu, vụ cháy chưa gây ra thiệt hại về người.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)
