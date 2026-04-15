Cháy quán ăn trên tuyến đường trung tâm tỉnh Tây Ninh

Sáng 15/4, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại một quán ăn trên đường Hùng Vương (phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Đây là tuyến đường trung tâm, tập trung nhiều văn phòng công ty, nhà hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực bên trong quán ăn nên nhanh chóng tri hô và báo cho lực lượng chức năng.

Do quán có nhiều vật dụng dễ cháy như bàn ghế gỗ, vật liệu trang trí và khu vực bếp nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói cao, gây lo ngại cháy lan sang các hộ kinh doanh lân cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực xung quanh. Sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước, xử lý các điểm cháy âm ỉ nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Được biết, quán ăn này mới chuyển đến địa điểm trên và đi vào hoạt động khoảng 1 tháng. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

