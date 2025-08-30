Hà Nội: Nhanh chóng dẹp bỏ điểm trông xe tự phát gần Công viên Thống Nhất

Rạng sáng 30/8, trước khi diễn ra Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và bảo vệ điểm trông giữ xe miễn phí tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Công an phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã phát hiện và kịp thời xử lý điểm trông xe tự phát gần khu vực Công viên Thống Nhất.

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 30/8, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và điều tiết điểm trông giữ xe miễn phí trên địa bàn phường, Công an phường Hai Bà Trưng đã phát hiện điểm trông giữ xe tự phát (thu phí từ 30.000-50.000 đồng/xe) gần khu vực Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng).

Chỉ huy Công an phường đã có mặt chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt cá nhân tự thành lập điểm trông giữ xe trên.

Điểm trông giữ xe mới được người dân địa phương tự ý thành lập từ sáng sớm 30/8 nhằm tranh thủ lượng lớn người có nhu cầu gửi xe để xem trực tiếp buổi tổng duyệt nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 gần đó.

Theo Trung tá Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng, ngay từ đầu các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt nhân Lễ kỷ niệm, Công an phường đã có phương án tham mưu Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng sử dụng 2 điểm trông giữ xe tại vỉa hè số 9 Nguyễn Đình Chiểu làm điểm trông giữ xe miễn phí với khoảng 2.000 xe được trông giữ, bảo vệ, phục vụ nhân dân dịp đại lễ.

Trong quá trình rà soát, Công an phường đã phát hiện và nhắc nhở 5 hộ dân (đã xử phạt 3 trường hợp trông giữ xe trái với quy định của pháp luật).

Thời gian tới, theo chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Công an các phường trên địa bàn sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Tất cả những hành vi vi phạm, lợi dụng dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nếu có) trên địa bàn phường Hai Bà Trưng để trục lợi, Công an phường nhất định xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định pháp luật," Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng khẳng định./.

