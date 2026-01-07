Hai nạn nhân trong vụ phóng hoả bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa bằng xăng gây chấn động tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thông tin trên được xác nhận sau khi hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân bao gồm ông Nguyễn Mạnh N. (sinh năm 1969) và bà Nguyễn Kim D. (sinh năm 1974, cùng ngụ địa phương).

Theo cơ quan công an, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, tại một căn nhà trong hẻm 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chế đám cháy.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc nghi xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ông N. được xác định là người đã đổ xăng lên người bà D. rồi châm lửa. Hành động này khiến cả hai bị bỏng nặng, được người dân xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tổn thương quá nghiêm trọng, cả hai nạn nhân đã lần lượt tử vong.

Ngay sau sự việc, Công an phường Long Hoa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng. Công tác điều tra nhằm làm rõ toàn bộ nguyên nhân, diễn biến vụ việc hiện vẫn đang được khẩn trương tiến hành./.