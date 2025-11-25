Hàn Quốc hạ thủy khinh hạm 3.600 tấn trang bị radar đa mục tiêu

Khinh hạm ROKS Jeonnam của Hàn Quốc được trang bị radar mảng pha đa chức năng, hệ thống phóng thẳng đứng và tên lửa dẫn đường đối hạm, dự kiến đưa vào biên chế Hải quân Hàn Quốc vào tháng 12/2026.

Ngày 25/11, Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy khinh hạm ROKS Jeonnam có lượng giãn nước 3.600 tấn, được trang bị các công nghệ nội địa tiên tiến, bao gồm hệ thống radar có khả năng phát hiện và truy vết đồng thời nhiều mục tiêu từ mọi hướng.

Theo Hải quân và Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, lễ hạ thủy được tổ chức tại xưởng đóng tàu của SK Oceanplant ở huyện Goseong, cách Seoul khoảng 310km về phía Đông Nam.

Tàu chiến dài 129m này được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng tiêu chuẩn của Hải quân và tên lửa dẫn đường đối hạm, cùng radar mảng pha đa chức năng cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tàu cũng được lắp hệ thống tháp cảm biến tích hợp và công nghệ tàng hình nhằm giảm thiểu tiếng ồn phát ra dưới nước.

Sau các giai đoạn thử nghiệm và đánh giá, khinh hạm sẽ được bàn giao cho Hải quân vào tháng 12/2026 để đưa vào hoạt động./.