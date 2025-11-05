Hàn Quốc: Rò rỉ khí độc trong nhà máy thép, 4 người thương vong

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết có 1 công nhân thiệt mạng và 3 người khác bị thương do một loại khí bị nghi ngờ là khí độc rò rỉ tại một nhà máy của công ty sản xuất thép POSCO ở thành phố Pohang, phía Đông Nam Hàn Quốc ngày 5/11.

Theo cảnh sát Hàn Quốc và giới chức công ty, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h (giờ địa phương) khi các công nhân làm việc cho một nhà thầu phụ hít phải một loại khí chưa xác định được, được cho là nguy hiểm, khi đang chuẩn bị sửa chữa thiết bị trong dây chuyền sản xuất của nhà máy trên, cách thủ đô Seoul khoảng 270 km về phía Đông Nam.

Bốn công nhân có hiện tượng khó thở đã được đưa đến một bệnh viện ở gần nhà máy, trong đó 1 người đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Những người còn lại được cho là vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định.

Các báo cáo ban đầu cho rằng loại khí mà những công nhân trên hít phải có thể là khói hydro clorua hoặc axit nitric dạng khí.

POSCO đã dừng hoạt động nhà máy trên ngay khi xảy ra sự cố và tiến hành thông gió.

Trong khi đó, cảnh sát dự kiến sẽ kiểm tra xem nhà máy có áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp hay không cũng như xác định nguyên nhân chính xác gây ra vụ rò rỉ này./.

