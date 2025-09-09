Hàn Quốc: Rò rỉ khí độc tại nhà máy sản xuất chip, hơn 20 người bị thương

Ngày 9/9, rò rỉ khí đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở thành phố cảng Incheon, miền Tây Hàn Quốc, khiến 22 người bị thương.

Theo hãng tin Yonhap, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h35 chiều 9/9 theo giờ địa phương, tức khoảng 12h35 giờ Việt Nam.

Trong số những người bị ảnh hưởng, 4 công nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, 18 người khác tự đến các cơ sở y tế để điều trị.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành sơ tán khoảng 120 người, bao gồm nhân viên của nhà máy và những người làm việc tại các công ty lân cận.

Chính quyền địa phương cũng gửi tin nhắn khuyến cáo người dân sinh sống gần nhà máy nên hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Theo thông tin ban đầu, vụ rò rỉ là do đưa nhầm một loại hóa chất vào bể chứa axit clohydric (hydrochloric acid), còn gọi là axit muriatic (acid muriatic) - một axit mạnh, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Rò rỉ khí clo tại Iraq, hơn 600 người hành hương nhập viện Nhà chức trách Iraq cho biết hơn 600 người hành hương ở nước này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vấn đề về hô hấp sau khi hít phải khí clo rò rỉ tại một trạm xử lý nước tại khu vực Karbala.